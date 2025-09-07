Yapay Zeka Destekli Akıllı Korkuluk Geliştirildi

YABAN HAYVANLARA KARŞI YAPAY ZEKALI KORKULUK GELİŞTİRİLDİ

Erzurum’da elektrik elektronik mühendisleri Nurhanım Zengin ve Asude Çelik, tarım arazilerine zarar veren yaban hayvanlarına karşı yapay zeka destekli bir “akıllı korkuluk” geliştirdi. Bu cihaz, 360 derece dönebilme özelliğine sahip kamerayla, koku, ses ve ışık yayarak yabani hayvanları uzaklaştırmayı amaçlıyor. Geliştirilen bu yenilikçi ürün, tarım fuarında sergilendi. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan Zengin ve Çelik, TEKNOFEST’te finale kalmalarının ardından tarım teknolojileri üzerine çalışmalarına devam etme kararı aldı.

ÇİFTÇİLERDEN GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE PROJE GÇEŞİT GÖSTERİYOR

Zengin ve Çelik, çiftçilerden gelen yoğun şikayetler doğrultusunda yaban hayvanların ekili arazilere verdiği zararları en aza indirmek amacıyla ayı, domuz gibi türlerin yanı sıra kümes ve büyükbaş hayvanların korunması konusuna odaklanmaya başladı. Yapay zeka destekli akıllı korkuluk projesini TÜBİTAK’tan aldıkları destekle hayata geçiren mühendisler, kurdukları şirketle çalışmalarına devam ediyor. Geliştirilen iki korkuluk, çeşitli tarım arazilerine kurularak test ediliyor.

ULUSLARARASI FUARDA ÇİFTÇİLERDEN GİDEN GERİ DÖNÜŞLER DEĞERLENDİRİLECEK

Mühendisler, geliştirdikleri akıllı korkuluk ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve pek çok yerli ve yabancı firmanın katıldığı Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldılar. Fuarda çiftçilere bilgi veren Zengin ve Çelik, “Çiftçilerin geri dönüşlerini değerlendirerek yapay zeka destekli korkuluğumuzu geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

ÇİFTÇİLERDEN KORKULUK YORUMLARI

Fuarı gezen Aziziye ilçesindeki kırsal Kızılkale Mahallesi’nden çiftçi İbrahim Akpınar, akıllı korkuluğun tarım alanları için uygun bir çözüm olduğunu belirterek, “Domuz ve ayıların zararlarından şikayetçiyiz. Yulaf ve korunga ekili alanlarımıza ciddi zarar veriyorlar. Bu cihaz ile uzaktan görüp önlem alabileceğiz.” şeklinde konuştu.

AKILLI KORKULUK NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapay zeka destekli korkuluğun işleyişini aktaran Asude Çelik, “Cihazın 360 derece dönen kamerası, hayvan türünü algılayarak otomatik bir şekilde uygun yöntemi seçiyor. Koku püskürtme, ışık yayma ve ses yayma gibi çeşitli yöntemler bulunuyor. Biz bunu 15 günde bir değiştiriyoruz. Hayvanlar bu yöntemlere doğaları gereği adapte olabiliyor. Mobil uygulama ile kullanıcılar bu yöntemleri de seçebiliyor.” ifadelerini kullandı.