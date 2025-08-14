Yapay Zeka Doktorları Olumsuz Etkiliyor

YENİ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Polonya’nın Silezya Tıp Üniversitesi’nin öncülüğünde gerçekleşen ve The Lancet Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yapay zeka destekli kolonoskopinin beklenenden farklı sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında dört endoskopi merkezinde çalışan 19 doktorun verileri incelendiğinde, AI sistemlerinin kullanılmasıyla adenom (kanser öncüsü polip) tespit oranlarında, önceki döneme oranla yüzde 20 oranında bir düşüş kaydedildi.

BECERİ KÖRELMESİ SORUNU

Araştırmacılar, yaşanan durumu “deskilling” (beceri körelmesi) olarak tanımlıyor. Önceki klinik çalışmaların aksine, bu çalışma gerçek hayattan elde edilen ilk somut kanıtları sunduğunu belirtiyor. Oslo Üniversitesi’nden araştırmacı Yuichi Mori, daha önceki denemelerde insan performansının, sürekli AI kullanımının olumsuz etkisini tam olarak yansıtmadığını ifade etti. Londra Üniversitesi Koleji’nden endokrinolog Omer Ahmad ise, bulguların “AI teknolojilerinin hızlı ve sorgusuz sualsiz benimsenmesine karşı bir uyarı” niteliğinde olduğunu dile getirdi.

GELECEKTEKİ ETKİLER

Mori, Bloomberg’e verdiği demeçte, yapay zeka geliştikçe bu beceri kaybının “muhtemelen daha da artacağını” vurguladı. Uzmanlar, yapay zekanın klinik sonuçları iyileştirme potansiyelinin yüksek olduğunu kabul ederken, temel tıbbi becerilerin sessizce aşınmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu durum, sağlık alanında yapay zekanın entegrasyonunda dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor.