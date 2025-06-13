Yapay Zeka Eğitimi İçin Çalışmalar Yürütüyoruz

YAPAY ZEKADA YENİ EĞİTİMLER BAŞLATILDI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri, yürüttükleri yapay zeka projeleri hakkında bilgi verdi. “OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle kodlamasız yapay zeka eğitimleri başlattık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zekayı temel düzeyde bilmeyen bir akademisyen, bir öğretmen veya bir iş insanı kalmayacak. Bu nedenle bilgi ve deneyimimizi paylaşmak, yaygınlaştırmak istiyoruz” diyor. İşeri, yapay zekanın 2021 yılında yaşadığı yükselişe de dikkat çekerek, bu araçların günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldiğini belirtiyor.

GENEL YAPAY ZEKAYA GEÇİŞ HEDEFİ

Genel yapay zeka hakkında bilgi veren Dr. İşeri, “Tüm bu gelişmelerin ulaşmak istediği temel bir hedef var. O da genel yapay zeka, Artificial General Intelligence (AGI) yapılarının geliştirilmesi. Günümüzde kullandığımız sistemler belirli görevlerde başarılı olurken, bazı görevlerde yetersiz kalabiliyor. Bu yüzden bunları dar yapay zeka sistemleri olarak tanımlıyoruz. Ancak genel yapay zekanın farkı, farklı problemleri anlayabilmesi ve bu problemlere hızlı adapte olabilmesidir. Yapay zeka alanında ulaşılmak istenen en önemli aşamalardan biri budur” şeklinde konuşuyor.

ULUSLARARASI YATIRIMLARDA YAPAY ZEKANIN PAYI

Yapay zeka yatırımlarının hızla arttığını vurgulayan Dr. İşeri, “Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yapay zeka bütçesi, yaklaşık 500 milyar dolar. En büyük rakibi Çin’in ise yalnızca 2024 yılı için ayırdığı yatırım miktarı, 100 milyar dolar seviyesinde. Avrupa Birliği, 2026 yılı sonuna kadar bu alana 200 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Bu yatırımlar sağlık, eğitim, hukuk, bankacılık ve finans gibi pek çok sektörde çeşitli projeleri hayata geçirecek” diyor. Ayrıca, yapay zekanın ilerleyen yıllarda öğretmenlik ve doktorluk gibi mesleklerin ortadan kalkmasına neden olabileceğini öngörüyor.

HAFTALIK EĞİTİMLER İLE FARKINDALIK YARATILIYOR

İşeri, “OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle kodlamasız yapay zeka eğitimleri başlattık. Buradaki amacımız, yapay zeka okuryazarlığını artırmak. Kodlama bilgisi olmadan ya da çok az kodlama ile çalışan, low-code ya da no-code olarak adlandırılan yapay zeka araçları, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu araçlar sayesinde kullanıcılar kendi problemlerine çözüm üretebiliyor. Bu kapsamda haftalık eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerde yapay zekanın ne olduğu, nasıl öğrendiği, hangi öğrenme türlerinin bulunduğu ve yapay zeka ile hangi problemleri nasıl çözebileceğimiz gibi konulara odaklanıyoruz” diyerek program hakkında bilgi veriyor.