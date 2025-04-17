Yapay Zeka Eğitimi Tamamlandı Sertifikalar Verildi

EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN GÖRME ENGELLİ BİREYLER

Türkiye Körler Vakfı tarafından Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştirilen yapay zeka teknolojileri eğitimi başarıyla sona erdi. Bu eğitimden yararlanan 12 görme engelli bireye sertifikaları verildi. ‘2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Kalkınma Teknik Destek Programı’ kapsamında uygulanan bu eğitimde, toplam 6 kadın ve 6 erkek kursiyer yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi edindi. 85 saat süren eğitim sayesinde katılımcılar, yapay zeka tabanlı araçları kullanma becerisi kazanarak istihdama katılım imkanlarına bir adım daha yaklaştı. Sertifika töreni, başarıyla tamamlayan 12 kursiyerin ödüllendirildiği bir etkinlik olarak gerçekleşti.

SOSYAL FARKINDALIK YARATMAK GEREKEN BİR KONU

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, çağın gerekliliklerini karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kalkan, “Yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde merkezimize bu düşünceyi koyuyoruz. Yapay zeka da, dijital dönüşüm de aslında modern çağın çok hızlı ilerleyen araçları. Biz de bu bağlamda özellikle körlerimizin hayatına nasıl dokunabiliriz, konfor alanlarını nasıl artırabiliriz, vakfımızın kurumsal kapasitesini nasıl güçlendirebiliriz ile alakalı sosyal devlet anlayışıyla sosyal farkındalığı olan projelere destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de bu projelerden bir tanesinin artık sertifika töreninde birlikteyiz” diye ifade etti. Kursiyerlerin geri dönüşlerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

GÖRME ENGELLİLERİN YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK

Türkiye Körler Vakfı Başkanı Belma Yılmazyiğit, bu eğitimin görme engelli bireylere sağlanan önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu proje henüz Türkiye’de bile yeni algılanmaya başlanırken, görme engelli kardeşlerimize böyle bir imkanın sağlanması gerçekten çok önemli bir adım” dedi. Eğitmen İbrahim Elibal ise katılımcıların, eğitime başlamadan önce belirli aşamalardan geçtiğini belirterek, “Bilgisayar eğitimine başladığımızda önce biraz temel bilgisayar eğitimi verdikten sonra Excel, Word gibi programları öğrettik. Bu süreçte birebir kodlama öğrendiler” diye açıklık getirdi.

KURSİYERLERİN GÖRÜŞLERİ

Kursiyer Yasemin Çaycı, “Öğrendiklerimizle görme engellilerin hayatını ciddi boyutta düzene sokacak bir ders aldık. Eğitim öğretimde, iş alanında, günlük hayatta önemli olan yapay zekaya doğru komutu vermek. Bunu başardığınızda yapay zeka size mükemmel bir geri dönüş sağlıyor” diye konuştu. Diğer bir kursiyer Adem Yılmaztürk ise yaptığı açıklamada, “Görme engelliler olarak yapay zekanın ne olduğuyla tanıştık. Kodlamayı öğrendik” şeklinde ifadelerde bulundu. Eğitim sürecinin kendilerine farklı fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Ankara’daki bu önemli eğitim programı, görme engelli bireylerin iş yaşamında ve kişisel gelişimlerinde büyük katkılarda bulunmayı hedefliyor.