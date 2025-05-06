Yapay Zeka Etik Kurallarını Savunuyoruz

YAPAY ZEKADA İNSAN ODAGINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, “Biz işin başından beri insan odaklı bir yapay zeka ekosisteminin inşa edilmesini savunuyoruz. İnsana zarar vermeyen, çevreye zarar vermeyen, onun temel hak ve hürriyetlerini korumayı amaç alan bir yapay zeka teknolojisini savunduk” diye belirtti. Dönmez, komisyon hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

ÇALIŞMALAR VE GÜVENLİ VERİ İHTİYACI

Dönmez, komisyonun 14 Ocak’ta çalışmalarına başladığını aktararak, yapay zekanın stratejik etkileri, kullanım alanları ve uluslararası işbirliklerinin ele alındığını ifade etti. 11 Şubat’ta Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan bilgi teknolojileri alanında sunum aldıklarını belirtti. Dönmez, “Bu teknolojinin güvenli ve sağlıklı çalışabilmesi için güvenilir veriye ihtiyaç var. Ama o verilerin de kişisel veriler kanununa muhalefet etmeden sağlanması gerekiyordu” dedi. Süreçte Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan da sunum aldıklarını kaydetti.

ÜNİVERSİTE ZİYARETLERİ VE ETİK KONUSU

Dönmez, 17 Şubat’ta ülkenin önde gelen üniversitelerine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı. Ziyaretlerin İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’ni kapsadığını aktardı. Bu üniversitelerin insan kaynağı yetiştirilmesi konusundaki çalışmaları hakkında geniş bilgi aldıklarını, ayrıca ileride bir hukuki altyapıya ihtiyaç olursa önerileri dinlediklerini dile getirdi. Dönmez, yapay zeka alanında etik konusunun önemine de vurgu yaptı ve “Bu alanda çalışması olan, etik alanında çalışmaları bulunan değerli akademisyenlerimizi dinleme fırsatı bulduk” dedi.