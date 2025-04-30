Yapay Zeka Etkinliği İlgiyle İzlendi

YAPAY ZEKANIN MÜŞTERİ DENEYİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

AloTech, çağrı merkezi platformu olarak e-ticaret, perakende ve lojistik sektörlerinin kesişiminde yapay zekanın müşteri deneyimi üzerindeki etkilerini ele alan bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin açılışında AloTech CEO’su Cenk Soyak, “Yapay zeka devrimini bir milli mesele olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

İstanbul’da gerçekleşen ‘Müşteri Deneyimi ve Yapay Zeka: E-Ticaret, Perakende ve Lojistik’ zirvesi, sektördeki önde gelen isimleri bir araya getirdi. Etkinlikte geleceğin müşteri etkileşimlerine yönelik öngörüler ve yenilikçi çözümler paylaşıldı. Soyak, Türkiye de dahil olmak üzere 63 ülkede hizmet veren platformun bulunduğu sektörlere dair önemli vurgularda bulundu. Etkinliğin amacı, yapay zeka uygulamalarını derinlemesine incelemek, deneyimlerin paylaşılması ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak olarak özetlendi.

PANELDE YAPAY ZEKANIN ROLÜ KONUŞULDU

İki ayrı panel düzenlenen etkinlikte ilk oturum, AloTech CEO’su Cenk Soyak’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu panelde Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Deniz Beğen, Tıkla Gelsin Müşteri Operasyonları ve Destek Kıdemli Müdürü Bülent Kendir, Ticimax Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ceyhun Turan, ve Client Company Kurucu Ortak ve Yöneticisi Birkan Babakol, sektörlerindeki yapay zeka uygulamalarıyla ilgili örnekler sundular. Panel kapsamında müşteri iletişimi, veri analizi, self-servis çözümleri ve e-ticarette yapay zekanın kullanımı gibi konular ele alındı. Panelistler, yapay zekanın basit görevleri otomatikleştirmedeki etkinliğine vurgu yaparken, empati ve karmaşık problem çözme konularında insan dokunuşunun önemini dile getirdiler.

GELECEK TRENDLERİ VE ALTECH’İN VİZYONU

AloTech Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal’ın moderatörlüğünde yapılan ikinci panelde, Yapay Zeka Laboratuvarı Direktörü Murat Sağlam ve Yapay Zeka İçerik Üreticisi Erhan Meydan, yapay zeka trendlerini ve AloTech’in bu konudaki vizyonunu aktardılar. Bu oturumda yapay zekanın bireysel ve kurumsal hayattaki potansiyeli, şirketin 8 yıllık yapay zeka yolculuğu, ‘Agentic AI’ ve MCP gibi yenilikçi kavramlar tartışıldı. Ayrıca, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki potansiyeli ve bu alandaki etik kaygılar da konular arasında yer aldı.

VERİYE DAYALI MÜŞTERİ DENEYİMİ SUNULDU

Etkinlikte, AloTech Presales Yöneticisi Bertuğ Demir, şirketin amiral gemisi ürünlerinden CX Insights’ın canlı demosunu gerçekleştirdi. Bu yenilikçi çözüm, çağrıları otomatik olarak analiz ederek içgörüler sunuyor ve katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Ayrıca, AloTech’in yapay zeka destekli chatbot/voicebot, AI Avatar, gerçek zamanlı aksan düzeltici gibi mevcut çözümleri ve gelecekteki projeleri de tanıtıldı.