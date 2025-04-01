Yapay Zeka Felçli Hastaya Ses Kazandırdı

DEVAM EDEN ARAŞTIRMALAR

Araştırmacılar, felçli bir bireyin zihnindeki kelimeleri sesi dönüştüren yenilikçi bir cihaz geliştirdi. Uzmanlar, konuşma engelli kişiler için umut veren bir beyin-bilgisayar arayüzü yaratmayı başardı. Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmada, 18 yıl önce felç geçiren ve konuşma yeteneğini kaybeden 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirilen implantın, zihnindeki kelimeleri gerçek zamanlı olarak sese dönüştürdüğü aktarıldı. Sistemin, hastanın beynindeki konuşmayla ilişkili bölgelerine yerleştirilen 128 elektrotla nöral sinyalleri yakalayıp, bu sinyalleri hastanın felç öncesi ses kayıtlarıyla eğitilen yapay zeka algoritması kullanarak sese dönüştürdüğü belirtildi.

SİSTEMİN BAŞARISI

Deneme aşamasında hasta, ‘su’ ve ‘iyi’ gibi basit kelimeleri zihninde canlandırırken, sistem bu düşünceleri yüzde 75 doğruluk oranı ile sesi dönüştürebildi. Araştırma ekibinin lideri Dr. Edward Chang, “Bu teknoloji, beyin hasarı nedeniyle konuşamayan hastalar için iletişim kapılarını yeniden açma potansiyeli taşıyor” sözleriyle çalışma hakkında bilgi verdi. Ancak uzmanlar, sistemin henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekerek karmaşık cümleleri anlama noktasında kısıtlamaların bulunduğunu vurguladı.