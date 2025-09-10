Yapay Zeka, Geleceğin Temel Taşıdır

YENİ GÜÇ ÇARPANI: YAPAY ZEKÂ

Dr. Alper Özbilen’in gelecek teknolojileri üzerine yazdığı ‘Yeni Güç Çarpanı: Yapay Zeka’ adlı eser, Hürriyet Kitap etiketiyle kitap raflarında yerini aldı. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak okuyuculara sunulan bu eser, yapay zeka teknolojisinin mevcut durumu ve olası sonuçlarını geniş bir bakış açısıyla ele alıyor. Kitap, teknolojik değişimlerin yönünü ve katmanlarını daha derinlemesine kavramak isteyenler için önemli bir perspektif sağlıyor.

YAPAY ZEKÂNIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ

Yapay zeka üzerine bilgiler veren Dr. Alper Özbilen, “Son günlerde yapay zeka; sohbet ve soru-cevap araçlarıyla beraber toplumun genelinde bilinir hale geldi” ifadesini kullanıyor. 1950’lerden itibaren verinin sayısallaşması ve bilgisayar teknolojileriyle bağlantılı olarak, makine öğrenimi, derin öğrenme ve yapay sinir ağları gibi kavramların bilim ve iş dünyasında yer aldığını vurguluyor. Son birkaç yıl içinde yapay zekanın sosyal yaşamın birçok alanına yayıldığını ve büyük bir devrim olarak kabul edildiğini belirten Dr. Özbilen, “Toplumun önemli bir kesimi için bu konu yeni olarak algılansa da aslında geçmişe dayalı bir konudur” diyor.

İNSAN, MAKİNE VE YAPAY ZEKÂ İŞ BİRLİĞİ

Dr. Özbilen, kitabının yazılmasında önemli bir nedenin, toplumun yeni olgularla birlikte hızlıca yeni ezberler geliştirdiği gerçeği olduğunu dile getiriyor. Yapay zekanın insan, şirket ve uluslar arası işbirliğini nasıl şekillendireceğine dair tartışmaları merak edenleri okumaya davet ediyor. Dr. Özbilen, yapay zeka sürecini “1950’lerden 2025’e kadar gelen ilk evre” olarak tanımlıyor ve “Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içerisinde insan, makine ve yapay zeka iş birliği sürecine giriyoruz” ifadesini paylaşıyor. Bu iş birliğinin şekillendirilmesi aşamasının önemine dikkat çekiyor.

ORGANİK BİLGİ VE KAPASİTE DARALMASI

Dr. Özbilen, “Organik bilginin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diyor. Mevcut yapay zeka araçlarının, daha önce yazılan literatürlerin farklı formatlarda sunumunu yaptığını belirtiyor. Bu durumun insan iş gücünün hızlandırılması açısından faydalı olduğunu dile getiriyor. Ancak, organik ve özgür üretim kapasitesinin sınırlandırılmaması gerektiğini vurguluyor.

DR. ALPER ÖZBİLEN’İN HAYATI

Dr. Alper Özbilen, 1980 yılında Hatay’da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğretimini Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi Hatay’da bitirdi. Gazi Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi aldı ve ardından yüksek lisans ve doktora yaptı. Daha sonra, burslu olarak Amerika’daki Boston Üniversitesi’nde inovasyon temelli iş yönetimi eğitimi aldı. Dr. Özbilen, kariyerini kamu ve özel sektörde çeşitli yönetici pozisyonlarıyla şekillendirdi.