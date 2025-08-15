Yapay Zeka, Gerçek Terapi Değildir

YAPAY ZEKANIN DİJİTAL TERAPİST OLARAK GÖRÜLMESİ

Son dönemlerde bazı bireylerin yapay zekayı ‘dijital terapist’ olarak değerlendirmeye başladığını dile getiren Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, insan-yapay zeka ilişkilerinin psikolojik etkileri ve olası riskleri konusunda dikkat çekti. “Yapay zeka yargılamıyor, hep ulaşılabilir, ‘sizi anlıyormuş’ gibi davranıyor” diyen Öz, ayrıca “Yapay zekanın programlanmış cümleleri var; empati yetisi, bir kalbi, içgörüsü yok. Yani yapay zeka empatiyi sadece simüle edebilir, gerçekten hissedemez” şeklinde konuştu. Yapay zeka ile sohbetin, terapi seanslarının yerini tutamayacağını belirterek nedenlerini de açıkladı. “Yapay zeka sizi rahatlatabilir ama sizi dönüştüremez. Dolayısıyla iyileştirmez” dedi. Ayrıca, ruhsal destek arayan bireylerin yapay zeka tabanlı çözümler yerine uzman terapistlere başvurmaları gerektiğine vurgu yaptı.

EMPATİ KURAMAZ

Yapay zeka ile kurulan iletişimin gerçek bir terapi ilişkisi olmadığını belirten Öz, “Yapay zekanın programlanmış cümleleri var; empati yetisi, bir kalbi, içgörüsü yok. Yani yapay zeka empatiyi sadece simüle edebilir, gerçekten hissedemez” diye ifade etti. Öz, yapay zekanın sadece yazılı veya sesli komutlara tepki verdiğini, dolayısıyla duygusal karmaşıklığı kavrayamadığını söyledi. “Bu konunun uzmanları, duygusal zekaları yüksek bireylerdir ve gözlem yetenekleri çok gelişmiştir. Ses tonu ve beden dili gibi ince sinyallerden kişinin hissettikleri hakkında çıkarımlarda bulunabilirler. Kişisel fayda bu noktadan sonra oluşur” diye ekledi. Öz, psikoterapinin temel hedeflerinden birinin kişinin kendisiyle yüzleşmesini sağlamak olduğunu belirtti ve yapay zeka sohbetlerinde bu hedefin hedeflenmediğini ifade etti.

VERİ GÜVENLİĞİ SORUNU

Terapilerin gizlilik esasına dayandığını ve etik kurallara bağlılığın büyük önem taşıdığını hatırlatan Öz, yapay zeka kullanımında bu gizliliğin sağlanamadığını belirtti. “Yapay zeka sistemleri büyük miktarda veriyi işlediği için yanlış ellere bu verilerin sızmaları veya kötüye kullanılma riski bulunmaktadır. Özellikle ruh sağlığıyla ilgili hassas verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşımı çok büyük etik riskler taşımaktadır” dedi.

BİREYSEL BAĞ KURMA EKSİKLİĞİ

Öz, terapilerin sadece öneri değil, aynı zamanda derin analiz ve karşılıklı ilişki gerektirdiğine dikkat çekti. “Yapay zeka, insanla kurulan derin ve anlamlı terapötik ilişkiyi kopyalayamaz. Terapistler aktif dinleme yaparak, duyguları yansıtarak, yanlış anlamaları düzelterek kişinin içsel dünyasına derinlemesine nüfuz eder. Terapistle kurulan bağ, güven inşa etmek için kritik öneme sahiptir” dedi.

KARMAŞIK PSİKOLOJİK DURUMLARDA ETİK KARARLAR ALAMAZ

Öz, kişilik bozuklukları, majör depresyon gibi ağır psikolojik rahatsızlıklarda yapay zekanın vereceği tavsiyelerin yeterli olamayacağına dikkat çekti. “Ayrıca intihar düşünceleri, şiddet, travma gibi durumlarda yapay zeka yetersiz kalır. Terapistler bu durumlarda gerekirse destek kaynaklarına yönlendirir, kriz müdahalesi yapar. Yapay zeka bu tür kararları etik olarak alamaz ve almamalıdır” diye ifade etti.

YASAL SORUMLULUĞU YOKTUR

En önemli noktalardan birinin yapay zekanın yasal sorumluluğunun bulunmaması olduğunu belirten Öz, “Terapistler meslek etiğine, denetimine ve yasal sorumluluğa tabidir. Yapay zeka hata yapsa bile etik sorumluluk taşımaz. Terapi için güvenli ve etik bir ortam gerekir. Yapay zeka ile bu sağlanamaz” dedi.

DİJİTAL İLETİŞİMİN RİSKLERİ

Yapay zekadan bazen yanlış, eksik ya da bağlamdan kopuk bilgiler edinilebileceğini hatırlatan Öz, bu durumun özellikle ruh sağlığı gibi hassas konularda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Öz, yapay zeka ile sürekli sohbet etmenin insanlarda “Yapay zeka beni anlıyor, insanlara ihtiyacım yok” düşüncesini geliştirebileceğini belirtti. “Oysa duygusal iyileşme genellikle insanlar arası ilişkiler üzerinden gerçekleşir. Yapay zekaya fazla bağlanmak, yalnızlığı derinleştirebilir. Ayrıca kişi konuşunca rahatladığını sanabilir ama sorun içeride büyümeye devam edebilir. Yani yalancı bir rahatlama ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı. Öz, yapay zekanın rahatsız edici veya zorlayıcı konuların üzerine gitmeyeceğini ve bunun da derinleşmeyi engelleyebileceğini vurguladı.