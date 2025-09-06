Yapay Zeka Hekimlerden Destek Sağlıyor

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

MEDİPOL Sağlık Grubu’ndan Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, yapay zekanın sadece hekimlerin işini kolaylaştıran bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Yapay zeka evde kullanılacak bir tedavi aracı değil, yalnızca hekimlere destek sağlayacak bir yardımcıdır. Bizim kullandığımız yapay zekalar, milyonlarca dolarlık özel sistemler. Evde kullanılan yapay zeka uygulamaları ise açık kaynak verilerle çalışıyor ve tıp için geliştirilmiş değil” şeklinde açıklamalarda bulundu. Günlük yaşantıda telefonlardan alışveriş alışkanlıklarına kadar pek çok alanda kullanılan yapay zeka, sağlık sektöründe de gündemdedir. Ancak bireysel tedavi amaçlı kullanımı ciddi riskler barındırıyor. Doç. Dr. Ferahman, bu konuda hastalara önemli uyarılarda bulundu.

HASTA DİKKATİ

Doç. Dr. Ferahman, yapay zekanın özellikle meme kanseri tanısında mamografi ve MR görüntülerinin değerlendirilmesinde doktorlara önemli bir destek sağladığını belirtti. Ancak bu sistemlerin, bireylerin erişebildiği yapay zeka modellerinden çok farklı olduğuna dikkat çekti. “Bizim kullandığımız yapay zekalar, milyonlarca dolarlık özel sistemler. Evde kullanılan yapay zeka uygulamaları ise açık kaynak verilerle çalışıyor ve tıp için geliştirilmiş değil” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BİLGİLERİN TEHLİKESİ

Son günlerde yapay zekaya danışarak diyet veya tedavi yöntemleri uygulayan kişilerin ölüm tehlikesi yaşadığına dikkat çeken Doç. Ferahman, “Yapay zeka, güncel verilerden çok geriden gelir. Örneğin meme kanseri tedavisinde dün çıkan bir gelişme, bizim bugün tedavimizi etkileyebiliyor. Ama yapay zeka bunu yansıtamaz. Ayrıca yalnızca istatistikler üzerinden yorum yaptığı için hastada kaygı oluşturabilir, tedaviye uyumu bozabilir” şeklinde konuştu.

HAKİKATEN YARDIMCI

Yapay zekanın hastaların ömür biçmesinin oldukça tehlikeli olduğuna vurgulayan Doç. Dr. Ferahman, “Aynı evredeki iki hastanın psikolojik ve sosyal koşulları farklı olduğundan, yaşam süreleri de çok farklı olabilir. Bu yüzden yapay zeka, doktorun yanında bir yardımcı olabilir ama tedaviye yön veremez” ifadelerini kullandı.