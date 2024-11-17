Yapay Zeka İle Asgari Ücret Tahmini

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HAZIRLIKLAR HIZLANIYOR

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanarak dört oturum sonunda nihai kararını verecek. Milyonlarca işçi, asgari ücret artışını sabırsızlıkla beklerken kamuoyunda çeşitli görüşler öne çıkıyor. İşçi kesimi, Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 41,5 olacağını dikkate alarak en az yüzde 40’lık bir zam bekliyor.

İŞÇİ SENDİKALARI DÜŞÜK ÜCRETİ KABUL ETMİYOR

TÜRK-İŞ’ten asgari ücret zammına ilişkin yapılan açıklamada, “Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir.” denildi.

SİYASİ PARTİLERDEN FARKLI ZAM TEKLİFLERİ

Meclis’teki siyasi partiler de asgari ücret zammına ilişkin önerilerini birer birer kamuoyuna açıkladı. CHP, İYİ Parti, Gelecek, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti asgari ücret hakkında rakamlar verdi. Meclis’teki siyasi partilerin asgari ücret zammına ilişkin teklifleri şu şekilde sıralandı: CHP: 30 bin lira, İYİ Parti: 28 bin lira, Yeniden Refah Partisi: 35 bin lira, Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira, DEM Parti: 35 bin lira.

YAPAY ZEKADAN GÜNCEL TAHMİN

Asgari ücret zammına yönelik bir tahminde de yapay zeka devreye girdi. “2025’te asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna verdiği yanıtta yapay zeka, “Asgari ücretle ilgili kendi tahminimi paylaşayım. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre belirlenecek olsa da, yüksek enflasyonla birlikte hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını düşünmek mantıklı olur. 2024’te beklenen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 ile 45 aralığında bir zam yapılabilir. Bu oranlara göre 2025’te net asgari ücretin 22.000 TL ile 25.000 TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişebilir ama ortalama bir artış trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir.” dedi.