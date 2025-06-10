Yapay Zeka İle Beyin Ameliyatı Yeniliği

DEVAM EDEN BİR ÇALIŞMA

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Duru ve beraberindeki bilim insanları, beyin tümörleri konusunda önemli bir yenilik geliştirdi. Bu çalışmanın, 8 Haziran Dünya Beyin Tümörü Günü’nde duyurulması, proje için ayrı bir anlam taşıyor. Geliştirilen yapay zeka destekli nöronavigasyon sistemi, beyin ameliyatlarında tümörün temizlenme anını yüzde 98 doğrulukla görüntülemesine olanak sağlıyor. Bu yenilik, doktorların işini kolaylaştırmakla kalmayıp hastaların ikinci bir ameliyat geçirme ihtimalini de azaltarak sağlık sistemine büyük katkılar yapıyor.

CERRAHİ TEKNİKLERİN ZORLUKLARI

Beyin tümörü ameliyatları, hem cerrahlar hem de hastalar için büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Mevcut yöntemlerle cerrahlar genellikle ameliyat öncesi yapılan MR görüntüleri üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ancak bu sistemler, ameliyat sırasında oluşan boşluğu canlı olarak gösteremediğinden cerrahların işini zorlaştırabiliyor. Bu belirsizlik, hastaların yeniden ameliyat olmasına yol açabilen bir durum oluşturabiliyor. Prof. Dr. Nevcihan Duru’nun liderliğindeki bilim insanları, bu sorunu çözmek için tümörün temizlenme anını gerçek zamanlı olarak ekrana yansıtan yeni bir sistem geliştirmiş durumda.

YENİ SİSTEMİN FAYDALARI

Prof. Dr. Duru, projenin çıkış noktasını şöyle aktardı: “Bir kongrede beyin cerrahlarıyla bir araya gelmiştik. Burada bazı cerrahlar, yaşanan zorlukları ve ihtiyaçlarını dile getirdiler. Biz de bu durumdan yola çıkarak bir çözüm geliştirmek istedik.” Geliştirilen sistem, ameliyat sırasında ultrason cihazıyla görüntü alarak tümörün çıktığı bölgeyi tahmin edebiliyor. Yapay zeka modelleri, gerçek zamanlı olarak sentetik MR görüntüsü üretmekte. Prof. Dr. Duru, bu sistemin tümörün tam çıkarılmasında büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

SAĞLIK SÜREÇLERİNE ETKİSİ

Ameliyat sürelerinin kısalmasına da değinen Prof. Dr. Duru, “Ameliyat sürelerine değil, daha çok hastanın sağlığına odaklandık” diyor. Hastaların çıkış sonrasında dahil olmak üzere, tümörün tamamen çıkarılması hayati önem taşıyor. Bu sistem ile hastaların sağlık süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerin azalacağı öngörülüyor. Duru, bu sistemin sağlık sistemine de önemli katkılar sağlayacağını belirtiyor ve ekliyor: “Bu sistem sayesinde tümöre doğru yoldan girilmesi, hasta için en yararlı durumu sağlıyor.”

EKONOMİK KATKILARI

Yeni sistemin ekonomik boyutu da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Duru, tam olarak temizlenmediği tespit edilen tümörlerin, hastaları tekrar ameliyat masasına götürdüğünü ve bunun sağlık ekonomisinde büyük yük oluşturduğunu belirtiyor. “Yeni sistemimiz, bu tür ek maliyetlerin önüne geçerek sağlık ekonomisine önemli katkılar sağlıyor” diyor. Bu yeniliğin, tümörlerin başarısıyla ortadan kaldırılmasına ve başarılı bir cerrahi süreç geçirmeye katkı sağlaması hedefleniyor.