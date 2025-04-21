Yapay Zeka İle İş Dünyası Değişecek

YAPAY ZEKANIN DEĞİŞİMİ

Haberler.com ekranlarında Abdurrahman Yazıcı’nın sunduğu programa katılan Doç. Dr. Emre Akadal, yapay zekanın iş dünyasına köklü değişimler getirdiğini ifade ediyor. Programlama alanından girişimciliğe kadar birçok konuyla ilgili dikkat çekici yorumlar yapıyor. Akadal, yapay zekayı “bilgisayarların insan gibi davranması” şeklinde tanımlayarak, bu teknolojinin özellikle programlama sektöründe büyük faydalar sağladığını belirtiyor. “Yapay zeka, programlama dünyasında bazı insanların işini elinden alacak” diyen Akadal, önemli ayrıntılar için hâlâ uzmanlardan yardım alınması gerektiğini de ekliyor.

RUTİN İŞLERDE YAPAY ZEKANIN ETKİSİ

Aynı zamanda yazılım geliştirme sürecinde işin %80’inin, %20’lik bir çabayla tamamlanabildiğini aktarıyor. Akadal, yapay zekanın en fazla tekrarlayan rutin işlerde etkili olduğunu vurguluyor. “Aynı işi tekrar tekrar yaptığımız tüm durumlar için yapay zeka bize çözümler sunuyor” diyor. Bu bağlamda, gelecekte tercih edilecek mesleklerin tekrarlayan süreçlerden uzak, tasarım, geliştirme ve kişisel becerilerin öne çıkacağı işler olacağını belirtiyor. “Yazılımcı olmaktan öte belli bir konuda uzman olmak daha faydalı olabilir” şeklinde görüş belirtiyor.

KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE GİRİŞİMCİLİK

Yapay zekanın yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda kurumsal anlamda da büyük dönüşümler yaratacağını dile getiren Akadal, “Elde ettiğimiz teknolojilerin işletme dünyasını nasıl değiştirdiğini henüz görmedik” diyor. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin güçlü olduğunu belirten Akadal, Türk girişimcilerin yeni teknolojilere hızlı bir şekilde adapte olma becerisine sahip olduğunu vurguluyor. “Az gelişmiş bir ülkede bile gelişmiş bir ülkeden daha iyi bir girişim çıkabilir” ifadeleriyle Türk girişimciliğinin potansiyelini öne çıkarıyor.