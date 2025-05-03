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Yapay Zeka İle MR Süreleri Hızlanacak

YAPAY ZEKA İLE MR TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM

Prof. Dr. Mecit Kantarcı, Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak, yapay zeka kullanımının MR’daki çekim sürelerini hızlandıracağını belirtiyor. Yüzde 30 ila 70 oranında bir hızlanma sayesinde daha hızlı MR çekimleri gerçekleştirilebilecek. “Böylece klostrofobisi olan hastalar cihaz içerisinde daha kısa süre kalacaklar” diyor. Kantarcı, yapay zekanın insan yaşamında giderek daha önemli bir yer edinmeye başladığını ifade etti.

YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ VE AVANTAJLARI

Prof. Dr. Kantarcı, MR teknolojisinin sağlık alanında öncü bir araç olduğunu vurguluyor. Yapay zeka ile entegrasyonun, radyologların işini hızlandıracağını ve daha doğru raporlar üretmeyi sağlayacağını kaydediyor. “Bu sürede belki daha doğru bir şekilde değerlendirme yoluna gitmiş olacağız” açıklamasıyla, yapay zekanın hastaların daha kaliteli bir şekilde değerlendirilmesini sağladığını belirtiyor.

ÖN BİLGİLERE ULAŞIM VE HASTALIK TESPİTİ

Yapay zekanın MR çekiminde gerçekleştireceği yeniliklerden bahseden Kantarcı, “Cihaz, meme tümörü olan bir hastanın muhtemel çok erken belirtilerini yapay zeka yardımıyla söyleyebilecek” ifadesinde bulunuyor. Alzheimer hastalığı gibi durumlar için de yapay zeka kullanımıyla beyin bölgelerindeki atrofileri önceden belirleyip yönlendirme yapılabileceğini ifade ediyor. “İnsan gözünün rutin protokolde algılayamadığı şeyleri yapay zeka yardımıyla göreceğiz” diyor.

ALZHEİMER VE KANSER TESPİTİNDE YENİ YOL

Kantarcı, yapay zekanın MR teknolojisine entegrasyonunun çeşitli kanser türlerinin tespitinde fayda sağlayacağını ifade ediyor. “Alzheimer’ın erken tespiti oldukça önemli” diyerek, yapay zeka ile beyin MR’ını inceleyerek hastanın Alzheimer’a yakalanma ihtimalini önceden belirlemenin mümkün olduğunu belirtiyor. “Yapay zekayla elde etmiş olduğunuz veriler, normal bir radyoloğun gözünün seçmesinde zorlanabileceği dataları size önceden söyleyerek” hastaların daha etkili bir yaklaşımla takip edilmesini sağlıyor. Bu yenilikler, erken teşhis ve tedavi sürecinde önemli bir ilerleme kaydetmekte.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA

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