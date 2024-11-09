“Yapay Zeka İle Öğrencilerin Hayalleri Gerçekleşti”

HAYALLERİNDEKİ MESLEKLERİ GÖRDÜLER

Artvin’de görev yapan sınıf öğretmeni Gülümser Balcı, öğrencilerinin hayallerindeki mesleklerde nasıl görüneceklerini yapay zeka yardımıyla fotoğraflayıp, onlara özel ve unutulmaz hediyeler hazırladı. Bu hediyeleri alan öğrenciler, mutluluklarını gizleyemeyip heyecan dolu anlarını sosyal medyada paylaştılar. Gündoğdu Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda 3/A sınıfında ders veren öğretmen Balcı, öğrencilerine gelecekteki potansiyellerini görmeleri açısından bir sürpriz hazırlamaya karar verdi. Balcı, kendi hayallerindeki mesleği sorduğu öğrencilerinin yanıtlarını yapay zeka ortamında şekillendirip, her birine соответственно hayal ettikleri meslekleri ile çekilmiş fotoğraflarını hediye etti. Aralarında doktor, öğretmen, mühendis, subay, pilot, astronot, sanatçı ve futbolcu gibi mesleklerde kendi fotoğraflarını gören öğrenciler, bu sürprizle büyük bir heyecan yaşadı. Öğrencilerin mutlu anları sosyal medyada paylaşıldı ve bu paylaşımlar büyük ilgi gördü, binlerce beğeni topladı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞADILAR

Gülümser Balcı, “Öğrencilerimin hayallerini dinleyip yapay zeka ortamında gerçekleştirerek onların hayallerine ışık tutmak istedim. Unutulmaz anlar yaşayıp, çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Umarız gelecekte o güzel hayalleri gerçek olur” dedi. İl Milli Eğitim müdürü Fahri Acar da bu çalışmanın diğer öğretmenlere ilham vereceğini ifade ederek, “Eğitim ve öğretimdeki faaliyetlerimizdeki en büyük hedeflerden biri, tüm öğrencilerimizi vatana millete hayırlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bunu yaparken, öğrencilerimizin ileride yapmak istedikleri meslekleri hayal etmeleri önemli bir adımdır. Bu güzel örneği sergileyen başarılı öğretmen Gülümser Balcı’yı kutluyorum. Tüm uğraşımız, çocuklarınızın, hem ülkemize hem de ailelerine faydalı olacak şekilde geleceğe hazırlanmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.