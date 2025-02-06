Yapay Zeka İle Trafik Cezasını İptal Etti

YAPAY ZEKADAN YARDIM ALDI

Tokat’ta servis şoförü Mehmet Can Duran, yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile 2 bin 400 TL’lik trafik cezasını iptal ettirdi. Avukat tutmanın kendisi için maddi olarak zorlayıcı olacağını düşündüğünden yapay zekadan yardım aldığını belirten Mehmet Can Duran, “Eğer avukat tutmuş olsaydım, davanın olumsuz sonuçlanması durumunda ekstra bir mali yük altına girecektim. Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde ise cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL’yi cebimde tuttum” dedi.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Okul servisi şoförü Duran, bir öğrenciyi servisten indirdikten sonra yaya geçidinde aracını durdurup yayalara yol verdi. Bu esnada arkasındaki araçta bulunan bir fahri müfettiş, durak dışında öğrenci indirdiği gerekçesiyle Duran’a trafik cezası yazdı. Cezanın haksız olduğunu düşünen Duran, itiraz yollarını araştırmaya başladı. Avukata para vermek istemeyen Duran, yapay zekadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı dilekçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçede, fahri müfettişin yazdığı cezaya dair herhangi bir görsel veya belge olmadığına dikkat çekildi. Mahkeme, 3 haftada Duran’ı haklı bularak cezayı iptal etti.

HUKUKİ SÜREÇTE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Duran, avukat tutmanın kendisi için maddi olarak zorlayıcı olacağını düşündüğünden yapay zekadan yardım almayı tercih ettiğini ifade etti. “Birkaç saatimi ayırarak bu çözümü buldum ve cezamı ödemekten kurtuldum. Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım” diyen Duran, vatandaşların genellikle uğraşmak istemediği durumlarla karşılaştığında yapay zekayı kullanmanın önemli olabileceğini vurguladı. “Kabullenmek yerine, hakkımızı aramak çok önemli. Yapay zeka sayesinde 2 bin 400 TL’lik cezadan kurtuldum, bu deneyimi başkalarına da tavsiye ederim” şeklinde konuştu.