Yapay Zeka İş Dünyasını Dönüştürüyor

YAPAY ZEKANIN ETKİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, yapay zekanın insan hayatı ve iş dünyası üzerindeki etkileri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yazgan, yapay zekanın büyük bir teknolojik devrim olduğunu belirtti ve bu sürecin hızla kitleselleşeceğini ifade etti. Özellikle teknolojinin iş gücü piyasasında ciddi değişiklikler yaratacağını vurgulayan Yazgan, devletlerin bu dönüşüm sürecinde küçük işletmelere destek vermesinin şart olduğunu söyledi.

İNSANLIĞA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Yazgan, yapay zekanın insanlık açısından önemli bir dönüşüm anlamına geldiğini belirtti. Geçmişte yaşanan teknolojik ilerlemelerde olduğu gibi, yapay zekanın da hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını dile getiren Yazgan, “Bazı işler yapay zeka tarafından yapılacak, bu da işsizlik olmasına neden olacak” dedi. Ancak bu sürecin insanlarla birlikte gelişeceğini vurgulayarak, yapay zekanın tek başına bir tehdit olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.

Yazgan, teknolojik devrimlerin gelir eşitsizliğine doğrudan neden olmadığını belirtti ve bu süreçte devletlerin önemli bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Küçük işletmelerin gelişen teknolojilere ayak uydurmasının kritiklik taşıdığını belirten Yazgan, “Kamu otoritesinin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu konu piyasaya bırakılırsa çıkan sonuç insanları mutsuz eder” şeklinde konuştu.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YAKLAŞIMLAR

Yazgan, yapay zekanın ilerleyen yıllarda her birey için kişiselleştirilmiş bir şekilde hayatın içinde yer alacağını ifade etti. Bilgiye erişimin belirli grupların tekelinde olmasının eşitsizlikleri artırabileceğini dile getiren Yazgan, “Körelmememiz lazım, yapay zekayı kontrol etmemiz lazım” dedi. Bu bağlamda bilinçli bir kullanımın önemine dikkat çekti.