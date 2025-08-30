Yapay Zeka, İşleri Tehdit Ediyor

YAPAY ZEKA İLE İŞ KAYBI RİSKİ EN YÜKSEK MESLEKLER

Yeni bir rapor, ABD’de yapay zekâ nedeniyle iş kaybı riski en fazla olan meslekleri ve bu meslek gruplarında çalışanları belirliyor. Stanford ekonomistleri tarafından gerçekleştirilen araştırma, yazılım geliştiricileri ve müşteri hizmetleri çalışanlarının, yapay zekâ tarafından diğer mesleklere göre daha kolay taklit edilebileceği için önemli oranda değişime uğradığını ortaya çıkarıyor.

GENÇ ÇALIŞANLAR YENİ RİSK ALTINDA

Araştırmaya göre, yirmili yaşlarının başından ortalarına kadar olan gençler, yapay zekâya en açık olan iş kollarında daha fazla etki altında kalıyor. Bunun nedeni, yapay zekânın üniversite düzeyinde sunulan “kitap bilgisi”ni kolayca simüle edebilmesi. Rapor, 2022’den Temmuz 2025’e kadar genç çalışanların YZ’ye açık mesleklerdeki istihdam artışının yüzde 6 azaldığını, daha yaşlı çalışanlar için ise bu artışın yüzde 6 ila 9 arasında meydana geldiğini gösteriyor. Ekonomist Brynjolfsson, CBS MoneyWatch’a yaptığı açıklamada, “Bu büyük dil modelleri, kitaplar, makaleler ve internet gibi kaynaklardan elde edilen yazılı materyallerle eğitiliyor. Üniversitelerde iş hayatına atılmadan önce çoğu insanın aldığı bilgiyle büyük bir örtüşme var” diyor.

DESTEKLEYİCİ OLARAK KULLANILAN YAPAY ZEKALARIN ETKİLERİ

Araştırmada ayrıca, yapay zekânın çalışanların görevlerini tamamen üstlenmek yerine destekleyici bir şekilde kullanıldığı sektörlerde istihdam artışı görüldüğü vurgulanıyor. Temmuz ayında Microsoft tarafından yapılan bir başka çalışma, YZ tarafından değiştirilme riski en yüksek ve en düşük meslekleri de sıralamıştı.