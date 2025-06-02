Yapay Zeka İşsizlik Kıyameti Yaklaşıyor

İŞSİZLİK KAYGISI ARTMAKTA

Yapay zeka, dünyada gündem haline gelen bir konu olmayı sürdürüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, bu alandaki bilimsel çalışmaları ve önemli açıklamaları ele aldı. Özellikle yapay zeka firması Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin açıklamaları, işsizlik oranlarının önümüzdeki yıllarda artacağı yönündeki değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor.

TEHLİKELİ İSTİHDAM DEĞİŞİMİ

Doç. Dr. Sefer Darıcı, Amodei’nin yaptığı açıklamanın ABD’de büyük bir etki yarattığını belirtti. Amodei, gelecekte yapay zeka nedeniyle işsizliğin yaklaşık yüzde 10 ila 20 artacağını ifade etti. Giriş seviyesindeki işlerin yapay zeka tarafından tehdit altında olduğunu ve bu durumun insanların iş kaybetme korkusunu artırdığını anlattı. Darıcı, “Korkuya neden olan iddialar belirginleşti” diyerek endişelerin arttığını belirtti.

ŞİRKETLERİN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER

Yapay zeka konusunun ciddiyetine dikkat çeken Darıcı, şirketlerin önlemler almasının gerekliliğini vurguladı. OpenAI CEO’sunun da çoğu işin yapay zeka tarafından devralınacağını söylediğini hatırlatan Darıcı, “Beyaz yakalılar açısından bu durum tam bir kabus gibi görünüyor” dedi. Amodei’nin değerlendirmesiyle yapay zekanın gelişiminin hızı, toplumun bu değişime ayak uyduramadığını gösteriyor.

KAMUOYUNDA GÜNDEM OLACAK

Darıcı, işsizlik kıyameti konusunun sadece kendileriyle sınırlı kalmadığını, yapay zeka firmalarının CEO’ları tarafından da dile getirildiğini söyledi. “Yapay zeka nedeniyle meydana gelebilecek işsizlik kıyameti, kamuoyunun gündeminde olacak gibi görünüyor,” şeklinde konuştu. Bu endişelerin yaygınlaşması, yapay zeka ve işgücü piyasası arasındaki ilişkinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.