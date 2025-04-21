Yapay Zeka Kitabı Tanıtıldı, Önemli

KİTABIN TANITIMI VE HAZIRLIK SÜRECİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hazırlanmış olan “Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış” adlı kitabın tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. KVKK Başkanı Faruk Bilir, kitabın tanıtımı için düzenlenen programda, 2023 yılının sonlarına doğru hazırlıklarına başlandığını belirtti. Kitabın yapay zeka teknolojilerinin hukuki, etik, teknik ve sektörel açılardan ele alan beş ana bölüm ve 15 makaleden oluştuğunu ifade etti. Bilir, eserin 21 akademisyenin katkısıyla hazırlandığını dile getirdi.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR VE AKADEMİK KATKI

Bilir, “2021 yılında yayımladığımız ‘Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler’ başlıklı çalışmamızda, 6698 sayılı Kanun çerçevesinde veri işleme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinmiştik” diyerek, 2023 yılında ise “Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış” adıyla akademik bir katkı sunulduğunu aktardı. Tanıtımı yapılan kitabın, önceki çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu ve güncel tartışmalara ışık tutarak yapay zeka ile ilgili hukuki ve etik yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

KİTABIN İÇERİĞİ VE GELECEK PLANLARI

Kitapta “Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Giriş”, “Eğitimde Yapay Zeka”, “Yapay Zeka Teknolojilerine Etik Yaklaşım”, “Sağlık Alanında Yapay Zeka ve Kişisel Veriler” gibi çeşitli başlıklar altında farklı değerlendirmelerin bulunduğunu dile getiren Bilir, üretken yapay zeka sistemlerine dair kişisel verilerin korunması konusundaki rehberin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Tanıtım etkinliğinin ardından, kitaba katkı sunan bazı akademisyenler, yazdıkları makalelerle ilgili sunumlar gerçekleştirdi.