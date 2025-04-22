Yapay Zeka Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

YAPAY ZEKADA YENİ İLERLEME ADIMLARI

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, komisyonun faaliyetlerini 8 Mayıs’ta düzenlenecek olan “Veriden Karara Yapay Zeka” başlıklı zirve ile tam gün boyunca gerçekleştireceklerini ifade etti. Dönmez başkanlığında yapılan toplantılarda, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ve bir akademisyen dinlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Yasin Hakkı Kocaman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın liderliğindeki Yapay Zeka Strateji Belgesi toplantılarından hareketle Bakanlıkta yapay zeka kullanımıyla ilgili strateji ve politika belgesi hazırlama çalışmalarına başladıklarını, bu yılın son çeyreğinde de bir belgelerin hazırlanmasını hedeflediklerini belirtti.

TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, yapay zekanın otomatik meteorolojik gözlem istasyonları ve radar uydu verileri ile sayısal hava tahmin modellerini bir araya getirerek karar verme süreçlerine destek sağladığını aktardı. 2022 yılında devreye aldıkları taşkın erken uyarı sistemini 533 istasyona yaydıklarını belirten Kılıçaslan, “Yağışların taşkına dönüşmeden önce yerel idarelere bilgi verilmesi ve taşkınların zararlarının minimuma indirilmesi sağlanmakta.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, uyguladıkları “online” uzaktan yönetim sistemini Adana Yedigöze Barajı sulamasında 3 bin 300 hektarlık alanda yapay zeka desteği ile gerçekleştirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

ORMAN YANGINLARINA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Murat Ersöz, modern teknoloji ve mücadele araçlarına rağmen orman yangınlarının sayısındaki artışın devam ettiğine dikkati çekti. Yangın verilerinin toplandığı ve Türkiye genelindeki yangın istatistiklerinin sağlandığı Yangın Karar Destek Sistemi’nin en güvendikleri yazılımlardan biri olduğunu belirterek, “Yapay zekanın en büyük katkısı İHA’larla yangın tespiti ve bu İHA’ların hassas bölgelerde kullanılması.” dedi. Ersöz, İHA’ların 3 milyon hektarı tarama yeteneği ile gözetleme kulelerinden çok daha etkili olduğunu vurguladı.

YENİ YAZILIM GELİŞTİRME HEDEFİ

Sunumlar sonrasında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanı Mustafa Gezici, pestisit tespiti ile ilgili bir yazılım çalışması olup olmadığını sordu. Cevap olarak, “Pestisit çalışmalarında örnekleme usulüyle çalışıyoruz. Ancak yapay zeka modülüne dayalı bir programımız yok.” dedi. TÜİK Başkan Yardımcısı Tuba Değirmenci, yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerine entegrasyonunu sağlamak istediklerini aktardı. Değirmenci, veri kalitesi sorunlarına odaklanmanın önemine değinerek, “Doğru, tarafsız ve kaliteli verinin kullanılmaması durumunda harcamalar ve çıktılar istenilen sonucu vermeyebilir.” açıklamasında bulundu.

YAPAY ZEKANIN ETKİLERİ VE YENİ MESLEKLER

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özdemir, yapay zekanın bazı meslekleri ortadan kaldırabileceği, fakat yeni alanlar da oluşturabileceği görüşünde olduğunu belirtti. LinkedIn’in Yükselen Meslekler Raporu’na değinen Özdemir, yapay zeka uzmanlarına olan talebin yıllık yüzde 74’lük bir artış gösterdiğini ifade etti. Komisyon Başkanı Dönmez, özellikle SGK ve İŞKUR gibi kurumların iş süreçlerinin iyileştirilmesi için yapay zeka uygulamalarının dikkate alınmasının faydalı olabileceğine vurgu yaptı.

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLAR

Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Yapay Zeka Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz, yapay zekanın hem olumlu hem olumsuz yönlerine dikkat çekti. Yılmaz, iş gücü taleplerinde bir dönüşüm yaşanacağını belirterek, “Yeni mesleklerin türemesine yönelik politikaların oluşturulması gerekiyor.” dedi. Dönmez ise, komisyonun çalışmalarını 8 Mayıs’ta gerçekleştireceği zirve ile tamamlayacaklarını yineledi.