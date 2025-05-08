Yapay Zeka Potansiyeli Ve Riskleri Tartışıldı

YAPAY ZEKÂ KOMİSYONU KALICI HALE DÖNÜŞEBİLİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nun TBMM çatısı altında kalıcı bir komisyon haline dönüşmesi mümkündür” şeklinde bir açıklama yaptı. TBMM, Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirvenin açılışında TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, “Amacımız, Türkiye’nin yapay zeka alandaki potansiyelini ortaya koyarak kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumu bir araya getirip ortak bir vizyon geliştirmek ve bu vizyonun hayata geçirilmesine dair fikirler üretmektir” dedi. Dönmez, yapay zekanın yalnızca bir verimlilik aracı değil, insanlık ile teknoloji arasındaki ilişkinin nasıl kurulması gerektiğinin de önemli olduğunu ifade etti. “Bu teknoloji, öğretmenlerin sınıfına, doktorların hastanesine, çiftçinin tarlasına ve gençlerin hayallerine dokunmalıdır. Politika geliştirmek ve yapay zeka kaynaklı riskleri önlemek için etik standartları belirlemek görevimizi oluşturuyor” dedi.

DÜNYA YAPAY ZEKÂ EKONOMİSİ 16 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka sektöründeki dönüşümün, iş hayatında önemli değişiklikler getireceğini vurguladı. “2032 yılı itibarıyla dünyada oluşacak yapay zeka ekonomisinin 16 trilyon dolar civarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bazı mesleklerin yok olmasının yanı sıra yeni mesleklerin ortaya çıkması ve mevcut mesleklerin icra usullerinin değişmesi de bekleniyor” şeklinde konuştu. Teknolojinin herkesin yararına kullanılması gerektiğini belirten Yılmaz, yapay zekanın kötüye kullanım potansiyelinin bulunduğunu da dile getirdi. “Örneğin, otonom savaşlar yapabiliriz; bu teknoloji kötü niyetle kullanılabilir. Ayrıca tüketici davranışlarını şekillendirebilir, dolandırıcılık gibi olumsuz durumlar için de kullanılabilir” dedi.

TEKNOLOJİ İLE İNSAN ARASINDAKİ İLİŞKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapay zeka konusunda komisyonun önemli çalışmalar yapıldığını aktararak, “Bugün burada ortaya çıkan görüşlerin, gelecek çalışma takvimlerimizde yol gösterici olacağını umuyorum” dedi. Kurtulmuş, teknoloji ve insan ilişkisine değinerek, “İnsanın zorlandığı birçok işi teknolojiye yaptırabilme isteği, sanayi devrimi ile makinelerin devreye girmesine neden olmuş bir süreçtir” dedi. Yapay zekanın iyi kullanılmasının önemli yenilikler getirebileceğini belirten Kurtulmuş, insanlık için temel soruların yanı sıra yapay zekanın karar verme yetkilerine ne ölçüde bırakılacağının önemine dikkat çekti. “Hangi kararlarımızı yapay zekaya devredeceğimiz konusunda düşünmek de gerekir” değerlendirmesini yaptı.

ZİRVEYE KATILIMCILAR

Zirveye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez ve birçok milletvekili katıldı.