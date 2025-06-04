Yapay Zeka Radar 526 Bin Ceza

YAPAY ZEKA DESTEKLİ RADAR DÜZCE’DE İŞ BAŞINDA

Düzce’de Haziran ayının başlarında devreye giren yapay zeka destekli radar cihazı “Trafidar”, sadece 4 günde 526 bin 645 lira değerinde ceza kesmiş durumda. Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine seyahat eden sürücülerin yoğunluğu üzerine Düzce’de trafik denetimleri artırıldı. Bu kapsamda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka destekli “Trafidar” cihazını şehrin belirli bölgelerine yerleştirdi.

TRAFİK DENETİMLERİ SIKLAŞTI

Yoğun olarak kullanılan D-100 karayoluna yerleştirilen bu cihaz, Haziran ayının başından itibaren faaliyet göstermeye başladı. Trafidar, terör tanımı altında araması bulunan, sigortasız veya muayenesiz olan tüm araçları tespit edebiliyor. Ayrıca hız yapan araçların 3 farklı fotoğrafını çekip, bu araçların sahiplerine ceza kesip gönderebiliyor. Düzce’de 4 gün boyunca kurulan bu cihaz, 224 aracı belirleyerek, bu araç sahiplerine toplamda 526 bin 645 lira ceza gönderdi. Bayram süresince Düzce genelindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.