Yapay Zeka, Sağlığıma Zarar Verdi

YAPAY ZEKAYA GÜVENİYORDU

İrlanda’nın Kerry bölgesinde ikamet eden 37 yaşındaki Warren Tierney, iki çocuk babası olarak aylardır süren boğaz ağrıları ve yutma zorlukları için doktora danışmak yerine yapay zekaya yönelmeyi tercih etti. ChatGPT’ye yönelttiği sorulara aldığı yanıt, hayatının akışını değiştirdi. Yapay zeka, Tierney’nin belirtilerini ciddi bir durum olarak değerlendirmedi ve kanser olasılığının “çok düşük” olduğunu ifade etti. Bu açıklamaya güvenen Tierney, doktor ziyaretini erteledi. Ancak ağrıları dayanılmaz seviyelere ulaşınca hastaneye gitmek zorunda kaldı ve burada hayatının en büyük şokunu yaşadı.

TEŞHİSİN SONUCU YIKICI OLDU

Tierney’ye geç kalmış yemek borusu kanseri teşhisi kondu. Doktorlar, ona yemek borusu adenokarsinomu tanısını koydu. Tierney, hastalığın ileri evrede olduğu bilgisiyle, ortalama sadece 5 yıl yaşama şansının kaldığını öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadı. Uzmanlar, erken teşhis edilemeyen bu tür durumlarda tedavi sonuçlarının son derece kısıtlı olduğunu belirtiyor.

YAPAY ZEKANIN SINIRLARI

Yaşadığı deneyimi paylaşan Tierney, “ChatGPT’ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediğini söylüyor ama gerçeği değil,” ifadeleriyle durumu aktardı. Bu olayın ardından OpenAI, yapay zeka sistemlerinin tıbbi tanı ya da tedavi amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Şirket, kullanıcıların sağlık sorunları için mutlaka bir uzman doktora başvurmasının hayati bir gereklilik olduğunun altını çizdi.