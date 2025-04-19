Yapay Zeka, Sektörlere Uyum Sağlıyor

YAPAY ZEKANIN ETKİSİ PANELİ DÜZENLENDİ

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde ‘Yapay Zeka Etkisi Sektörleri ve İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek?’ paneli gerçekleştirildi. Panelde KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı Gökhan Mataracı, “Sektör olarak baktığımızda bireysel deneyimleri yakalamaya çalışan tüm sektörler yapay zekaya adapte oluyor. Bizler de bu duruma adapte etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI EKONOMİ ZİRVESİ 2025

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından organize edilen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü defa Türkiye ve dünyanın önde gelen siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. ‘Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0’ temasıyla düzenlenen zirvenin ana sponsorluğu Rönesans Holding tarafından üstleniliyor. Zirvenin ikinci günündeki son panel, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı değişimlere odaklanarak Bahçeşehir Koleji’nin sponsorluğunda yapıldı.

PANELİN MODERATÖRÜ YAPAY ZEKANIN ETKİSİNİ VURGULADI

Panelin moderatörlüğünü yürüten TİKO Kurucusu ve Girişimci Sina Afra, yapay zekanın hayatımızda yaygın bir şekilde yer almaya başladığını belirtti. Afra, yapay zekanın farklı sektörlerdeki etkilerini tartışacaklarını ifade etti. KPMG Türkiye’den Gökhan Mataracı, yapay zekanın 1970’li yıllardan bu yana var olduğunu hatırlatarak, “İlk kez bir teknoloji, yani yapay zeka, kurumsal yaşamda belirli bir olgunluğa ulaştı ve ardından bireysel kullanıma açıldı. 2022 Kasım’da üretken yapay zekayı kullanmaya başladık” dedi.

BÜYÜK VERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRIYOR

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, 50 yıllık bir gayrimenkul şirketi olarak son 10 yıl içinde büyük veriyi daha etkili kullanma çabalarını aktardı. “Müşteri memnuniyeti noktasında, reklam ve pazarlama çalışmalarımızda büyük veri sayesinde daha isabetli kararlar alabiliyoruz” dedi. Gacemer, “Yapay zekayı işlerimize entegre etmemizle birlikte reklam pazarlama maliyetlerimizde yüzde 50 kadar tasarruf sağladık” diyerek yapay zekanın önemine vurgu yaptı.

KÜÇÜK ŞİRKETLERİN HIZI YOĞUNLAŞIYOR

Turnaoglu Turnaround Consultancy Kurucu Ortak Tankut Turnaoğlu ise, yapay zekanın karar verme süreçlerinde etkili olduğunu dile getirdi. Turnaoğlu, “AI projesi olan şirketlerin yüzde 98’i arasında yalnızca yüzde 26’sı değer oluşturabiliyor, bu da yarışı yeni başlattığını gösteriyor. Kişiye özel içerik ve tüketici içgörüleri ön plana çıkacak” dedi.

YENİ DİJİTAL BANKA BAŞARI HİKÂYESİ

TOM Şirketler Grubu CEO’su Onur Özkan, bir yıl önce kuruldukları dijital banka ile kısa sürede büyük bir müşteri sayısına ulaştıklarını söyledi. “Köklü bankalar 50 yılda 2 milyon müşteriye ulaşırken, biz bunu 1 yılda yaptık” ifadesini kullandı. Özkan, bankanın sunduğu ücretsiz hizmetlerin kullanıcıları nasıl farklılaştırdığını vurgulayarak, “Yapay zeka ile müşteriye değer katan bir ekosistem oluşturduk” diye ekledi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

SANKO Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem, yapay zekanın enerji tasarrufunda önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Erdem, “Yapay zeka, enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklarla birlikte veri analizi gereksinimini artırıyor. Bu alanlar için yapay zeka araçları zamanla tüm sistemi devralacak” dedi. 2030’a kadar önemli bir enerji tasarrufu beklediklerini belirten Erdem, yapay zekanın bu dönüşümde kritik bir rol oynayacağını ifade etti.