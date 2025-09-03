Yapay Zeka Tabanlı ‘Karargah Sivas’ Filmi

SIVAS KONGRESİ’NİN ANILSAMIŞ GÜNÜ

Sivas Kongresi’nin 106. yılı anısına yapay zeka tabanlı olarak hazırlanan ‘Karargah Sivas’ filmi, milli mücadelenin tarihi mirasını geleceğe taşıyor. Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tarihi belgelerden yola çıkarak hazırlanan bu özel film, Sivas halkının milli mücadeledeki büyük katkılarını konu alarak kamuoyunun beğenisine sunuldu. Önceki projeleri ile dikkat çekmiş olan Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu eserle yapay zeka tabanlı görsel prodüksiyon alanında önemli bir yeniliğe imza attı.

TARİHİ ANLAMLAR VE ANILAR

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’dan Sivas’a gelişi ve 108 gün boyunca Sivaslıların büyük bir vefa, fedakarlık ve sadakatle gösterdiği ev sahipliği üzerinde duruluyor. Ayrıca, 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nin tarihi önemi vurgulanıyor. Kongrede alınan kararlara dikkat çekilerek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin biçimlendiği belirtiliyor. Yapım, Mustafa Kemal Atatürk’e, Sivas Kongresi’ne ve kahraman Sivas halkının hatırasına ithaf ediliyor.

GELECEĞE AYNI DEĞERİ TAŞIMAK

Bu projeyle, Sivas Valiliği milli mücadelenin yüce hatırasını gelecek nesillere aktarmayı ve yapay zeka teknolojilerini tarihi değerlerin tanıtımında etkin hale getirmeyi hedefliyor. Sivas Kongresi, yalnızca milli mücadelenin değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı kritik bir dönüm noktası olarak hafızalarda önemini koruyor. Hazırlanan film, geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü kurarak genç kuşaklara tarih bilincini aşılayacak.

Yönetmenliğini ve senaryosunu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca’nın üstlendiği film, Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarında yayınlandı. İçerdiği tarihi sahneler ve görsel zenginliğiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatarak önemli bir deneyim sundu.