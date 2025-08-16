Yapay Zeka Tanı Koymada Başarılıdır

YAPAY ZEKANIN DOĞRU TANILAMA ORANI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yapay zekanın tıp alanındaki kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özlü, son yıllarda tanısal süreçlerde yapay zekanın artan oranlarda kullanıldığını ve araştırmalarda doğru tanı koyma oranlarının, hekimlerden 4 kat daha fazla sonuçlandığını ifade ederek, “Yapay zekanın doğru tanı koyma oranı, hekimlere göre 4 kat daha fazla bulunmuş. Bu oldukça şaşırtıcı. Yapay zekanın, kısa vadede hekimliğin yerini alacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, yapay zekanın hekimlerin işini kolaylaştırabileceğini ve tanısal desteğin zamanında kullanılması durumunda hem hasta hem de hekim için avantaj sağlayacağını belirtti.

TIBBİ SÜREÇTE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Prof. Dr. Özlü, yapay zekanın tıp dünyasında uzun zamandır kullanıldığını ve kendi pratiğinde de yer aldığını vurguladı. “Tıpta yapay zekayı uzun zamandır kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Tanısal süreçte çok işimize yarıyor” diyerek, tanı koyma oranlarının karşılaştırıldığı bir çalışmanın ilginç bulgular sunduğunu ifade etti. Ancak bu çalışmanın bazı kısıtlılıklar taşıdığını belirtilerken, sadece pratisyen hekimlerle yapıldığını ve yalnızca tanı koyma amacıyla gerçekleştirildiğini, tedavi ve takip süreçlerini içermediğini vurguladı.

HEKİMLİK VE YAPAY ZEKANIN SINIRLARI

Hekimliğin sadece tanı koymakla sınırlı olmadığını ifade eden Özlü, “Hekim sadece tanı koymuyor, tedavi de ediyor. Hekimlik sadece bilgi değil, bunun bir sanat tarafı da var” dedi. Hastaların hekime gelirken yalnızca tanı konması için değil, aynı zamanda endişe ve kaygılarından kurtulmak için geldiklerini belirtti. Yapay zeka ile bu insani ilişkinin kurulamayacağını dile getiren Özlü, “Hiçbir hasta, hekimi bir tarafa bırakıp kendisini yapay zeka ile tedavi ettirmeyi tercih etmeyecektir” şeklinde konuştu.

BECERİLER VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Özlü, hekimliğin beceri gerektiren bir yönü olduğuna dikkat çekerek, “Hekimliğin beceri tarafı da vardır. Konulan tanı için girişimler yapıyorsunuz. Ameliyat veya biyopsi yapıyorsunuz. Bunlar beceri gerektiren sanatsal taraflardır” dedi. Ancak mevcut durumda yapay zekanın bu tür becerileri gerçekleştirebilmesinin mümkün olmadığını, zaman geçtikçe gelecekte bu durumun değişebileceğini belirtti. Son olarak, yapay zekanın hekimliği geliştirebileceği görüşünü savunarak, “Yapay zeka desteği ile hekimliğin daha iyi bir noktaya taşınacağı kanaatindeyim” diye ekledi.