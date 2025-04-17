Yapay Zeka Tarımı Dönüştürecek

TARIMDA YAPAY ZEKANIN ETKİLERİ ARTMAKTA

Türkiye’de nisan ayında etkili olan ve üreticilere olumsuz etkileri olduğu ifade edilen ‘zirai don’, İstanbul’da yapılan Yapay Zeka Zirvesi’nde gündeme geldi. Yeni Çiftçi Platformu Kurucusu Emrah İnce, yapay zekanın tarımda kullanılmasıyla verimin artacağına dikkat çekerek, “Yapay zeka uygulamaları, çiftçilerin hangi bölgeye ya da araziye, ne zaman ekim ve dikim yapılacağıyla ilgili kararlarında etkili olmasıyla zirai donun etkisi azalabilir” dedi.

TEKNOLOJİ VE TARIM İLİŞKİSİ DERİNLEŞİYOR

Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 16-17 Nisan’da gerçekleşen Future AI Summit’25 etkinliğinde tarım ve yapay zeka üzerine önemli konular ele alındı. Uzman isimlerin yer aldığı panelde tarım teknolojilerinde yapay zekanın yaygınlaşması, finansal destek ve teknolojik okur yazarlık gibi konulara değinildi. Panel moderatörlüğünü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu gerçekleştirdi. İstanbul’daki etkinliğe, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ankara Ofis Direktörü Mehmet Üvez ve İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Ersin Güdücü de konuşmacı olarak katıldı. İnce, yapay zekanın zirai donun etkisini azaltabileceğini vurguladı.

YAPAY ZEKANIN POTANSİYELİ

İnce, panel sonrası değerlendirmelerde bulunarak ülkedeki tarımda yapay zeka uygulamalarının önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Yapay zekanın don ve benzeri sorunlarla mücadelede büyük kolaylıklar sağlayacağını, gençlerin tarım sektörüne ilgisini artıracağını belirtti. Çiftçi kadınların sağladığı verim artışının yapay zeka desteğiyle daha da üst seviyelere ulaşacağını dile getiren İnce, çiftlikleri nesnelerin interneti teknolojisiyle yönetmenin mümkün hale geleceğini kaydetti. Ayrıca, son günlerde yaşanan don olaylarına değinerek yapay zekanın bu tür sorunlara daha hızlı müdahaleyi sağlayabileceğine dikkat çekti.

GENÇ NESİL TARIMDA ÖNE ÇIKIYOR

Ince, tarımda nüfusun yaşlanmasının önemli bir sorun olduğunu ve gençleşmenin zorunlu olduğunu ifade etti. Teknolojiyle tarım alanında ortaya çıkacak fırsatların gençler için ilgi çekici olduğunu belirterek, “Tarımdaki gençleşme bir zorunluluk. Şu anda kariyer seçimlerinde tarım ile ilgili sektörel seçimler yüzde 3 oranında kalıyor, bu çok düşük bir oran” dedi. Genç neslin tarımda teknoloji kullanmaya hevesli olduğunu ve bu durumun sektörde yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

KADIN ÇİFTÇİLERİN ROLÜ ARTIYOR

Tarımda kadınların sağladığı verim artışlarının önemli olduğuna dikkat çeken İnce, yapay zekanın bu süreçte çiftçi kadın sayısının artmasına katkı vereceğini belirtti. “Ülkemizde yaklaşık 220 bin kayıtlı kadın çiftçimiz mevcut. Eğer kadın çiftçilerimizin yönettiği çiftliklerde verim artışı yüzde 15-20 oranında gözlemleniyorsa, yapay zeka uygulamaları bu oranı çok daha yukarılara taşıyacak” diye ekledi.