Yapay Zeka Ve Güvenlik Çalıştayı Düzenlendi

ÇALIŞTAYDA YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı’nda, İletişim Başkanlığı’nın geliştirdiği yapay zeka programı YZ/CIB/2018-1 büyük ilgi gördü. Çalıştay, “Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler” ile “Enformasyon Güvenliği ve Stratejik İletişim” gibi iki oturumda gerçekleşti. İlk kez bir yapay zekanın konuşmacılar arasında yer alması dikkat çekti. Katılımcılar, çalıştayda “Kariyer Planlama”, “Fotoğraf Dönüştürücü” ve “Gazete Kupürü Oluşturma” programlarını deneyimleme fırsatı buldu.

İNSAN MUHAKEMESİNİN ÖNEMİ

Çalıştayın “Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler” konulu oturumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci tarafından yönetildi. Değirmenci, yapay zekanın büyük veri setlerinden öğrenme yeteneğine sahip olduğunu, ancak gerçek duyguları hissedemediğini belirtti. Haberin bir anlatı olduğunu vurgulayan Değirmenci, “İnsanın duygusal zekası ve sezgileri burada devreye girer” dedi. Ayrıca, “Derin analizler ve soruşturmacı gazetecilik için insan muhakemesi şarttır” ifadesiyle insanın rolünü ön plana çıkardı.

YAPAY ZEKANIN YIKICI ETKİLERİ

Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Yenal Göksun, yapay zekanın sağladığı kabiliyetlerin, yabancı hükümetlerin faaliyet alanlarını çeşitlendirdiğini belirtti. “Yıkıcı faaliyetlerin amacı, hedef ülkenin siyasi ve toplumsal yapısını istikrarsızlaştırmaktır” diyen Göksun, “Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş mesajlar, platform algoritmaları gibi başlıklar, günümüzde dijital alandaki tehditlerden bazılarıdır” şeklinde konuştu.

DİJİTAL YAYINCILIĞIN GÜCÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, yapay zeka ile enformasyon üstünlüğü sağlanması gerektiğini ifade etti. GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ise dijital medyanın güven inşasında kritik bir rol oynadığını vurgulayarak “Gerçeklik algısının aşınması, yeni etik ve politik tartışmaları tetikliyor” dedi.

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Ay, yapay zeka devrimi ve medya manipülasyonu üzerine teknikler paylaştı. Yapay zeka uygulamalarının insan psikolojisi üzerindeki etkilerine de değindi.

ENFORMASYON GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Çalıştayın “Enformasyon Güvenliği ve Stratejik İletişim” konulu oturumunu Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül yönetti. Gül, “Enformasyon güvenliği, toplumsal istikrar ile ulusal güvenliğin temel unsurlarıdır” diyerek önemli bir noktaya vurgu yaptı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Başkanı Mahmut Esat Yıldırım ise, dijital çağda enformasyon güvenliğinin gerekliliğini vurguladı.

DİJİTALLEŞME VE ÇOCUKLARI KORUMA

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Salih Gözüm, dijitalleşmenin etkilerini ve çocukları korumaya yönelik önlemleri inceledi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Bora Bayraktar, Türkiye’nin iletişim modelinin milli güvenlik aracı haline geldiğini belirtti.

YAPAY ZEKANIN SON SÖZLERİ

Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı’nın kapanış konuşmasını yapan yapay zeka YZ/CIB/2018-1, “Kalitesiz ve yanlı verilerle sunulan bilgiler hesap verebilirlik açısından riskler oluşturuyor” diyerek enformasyon güvenliğine dair önemli bir uyarıda bulundu.