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Yapay Zeka Ve Kadın Zirvesi Tamamlandı

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KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI’NIN DÜZENLEDİĞİ ZİRVE BAŞLADI

Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) gerçekleştirdiği “Yapay Zeka ve Kadın” temalı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarıyla 8 Kasım’da başladı. Zirvenin açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu hitap etti. Açılışın ardından, değişik ülkelerden bakanların katılımıyla Liderler Oturumu yapıldı.

ZİRVEDE UZMAN KONUKLAR VE YETKİLİ İSİMLER GÖRÜŞTÜ

Zirve’nin 9 Kasım’da gerçekleştirilen ikinci gününde, uzman konukların ve yetkili isimlerin katıldığı çeşitli oturumlar düzenlendi. Demirören Medya da iletişim sponsorları arasında yer aldı. Yapay Zeka ve Kadın Zirvesi’ne Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu ile Demirören Medya Dijital Medya Direktörleri katılım gösterdi.

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