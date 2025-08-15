Yapay Zeka, Yeni Antibiyotikler Tasarladı

Araştırmacılar, yapay zeka kullanarak ilaca dirençli gonore (belsoğukluğu) ve MRSA bakterilerini öldürebilecek iki yeni potansiyel antibiyotik geliştirdi. Bu ilaçlar, yapay zeka tarafından atom düzeyinde tasarlandı ve laboratuvar ile hayvan deneylerinde, antibiyotiğe dirençli bakterileri yok etmeyi başardı. Ancak, bu ilaçların reçete edilebilmesi için yıllar süren geliştirme ve klinik deney süreçleri gerekiyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ekibi, yapay zekanın antibiyotik keşfi alanında “ikinci bir altın çağ” başlatabileceğini vurguluyor.

Antibiyotikler, bakterileri öldürmede etkili; ancak günümüzde tedaviye direnç gösteren enfeksiyonlar, her yıl bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bakterilerin ilaçlara karşı direnç kazanmasına neden oldu ve yeni antibiyotik bulma süreci uzun bir süre zarfında zorlaştı. Araştırmacılar daha önce de antibiyotik potansiyeli bulunan bileşenleri belirlemek amacıyla bilinen binlerce kimyasal maddeyi yapay zeka aracılığıyla taramıştı. Şimdi ise MIT ekibi, antibiyotik tasarlama sürecinde yapay zekanın üretkenlik özelliklerini kullanarak önemli bir adım atmış oldu.

ANTİBİYOTİK TASARIMI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

Cell dergisinde yayınlanan çalışmada, mevcut olmayan veya henüz keşfedilmemiş olan 36 milyon bileşik incelendi. Bilim insanları, farklı bakteri türlerinin büyüme üzerindeki etkisini ve bilinen bileşiklerin kimyasal yapılarına ilişkin verileri kullanarak yapay zekayı eğitti. Yapay zeka, bakterilerin karbon, oksijen, hidrojen ve nitrojen gibi atomlardan oluşan farklı moleküler yapılar üzerindeki etkilerini öğrendi. Tasarımlara yönelik iki ayrı yaklaşım denendi. İlki, 8 ila 19 atom boyutunda milyonlarca kimyasal parçayı kapsayan bir veri tabanında arama yaparak umut verici başlangıç noktaları belirlemeye dayanıyordu. Diğeri ise yapay zekaya tasarım sürecinde özgürlük tanıyarak mevcut antibiyotiklere benzer unsurları dışarda bıraktı ve insanlar için toksik olabilecek seçenekleri eledi.

Bilim insanları, gonore ve MRSA bakterileri için yeni antibiyotik tasarımı amacıyla yapay zekayı kullandı. MRSA, ciltte zararsız yaşayan ancak vücuda girdiğinde ağır enfeksiyonlara sebep olabilen bir bakteri türü. Tasarım sürecinde öne çıkan bileşenler imal edildikten sonra laboratuvar ve enfekte fareler üzerinde test edilerek iki yeni potansiyel ilaç elde edildi.

YAPAY ZEKANIN ANLAMLI POTANSİYELİ

MIT’den Profesör James Collins, “Üretken yapay zekanın tamamen yeni antibiyotikler tasarlamak için kullanılabileceğini gösterdiğimiz için heyecanlıyız” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Yapay zeka, ucuz ve hızlı bir şekilde moleküller bulmamızı sağlayabilir, bu da bize [bakterilere karşı] cephaneliğimizi genişletme açısından avantaj sunar” dedi. Ancak ilaçların klinik deneyler için henüz hazır olmadığını, bu süreç için ek olarak bir-birbuçuk yıllık bir çalışmanın gerekeceğini belirtti.

Fleming Initiative ve Imperial College London’dan Dr. Andrew Edwards ise çalışmayı “çok önemli” ve “muazzam bir potansiyele” sahip olarak nitelendirerek yeni antibiyotiklerin belirlenmesine yönelik yenilikçi bir yaklaşım sunduğunu ifade etti. Ancak, güvenlik ve etkinlik testleri açısından hala zorlu bir süreç olduğunu dile getirdi. Bu, deneysel ilaçların hastalara reçete edilmesini garanti etmeyen uzun ve maliyetli bir süreç olabilir.

Öte yandan, yapay zeka ile ilaç keşfinin daha geniş ölçeklerde geliştirilmesi gerektiği görüşü de öne çıkıyor. Prof. Collins, ilaçların laboratuvar sonuçlarının ötesine geçerek, vücutta nasıl etkili olacağını daha iyi tahmin edebilecek “daha iyi modellere ihtiyaç olduğunu” belirtti. Ancak, tasarlanan antibiyotiklerin başarılarındaki zorluklar da bulunuyor. Teorik olarak keşfedilen en iyi 80 belsoğukluğu tedavisinden yalnızca ikisi sentezlenerek ilaç haline getirilebildi. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Chris Dowson, bu çalışmanın “harika” olduğunu ve yapay zekanın dirençli bakterilere karşı antibiyotik keşfi sürecinde önemli bir araç olarak bir adım daha ileriye götürdüğünü dile getirdi. Bununla birlikte, bu tür ilaçların ticari değerinin olmadan üretim zorluğu gibi ekonomik sorunların da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Yeni bir antibiyotik geliştirdiğinde etkinliğinin sürdürülebilmesi için mümkün olduğunca az kullanımı gerektiği, bu durumun karı sınırlayan bir etken olabileceği ifade ediliyor.