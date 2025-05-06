Yapay Zeka Zirvesi 8 Mayıs’ta

YAPIYORUZ, INTERAKTİF BİR ZİRVE OLACAK

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, 8 Mayıs’ta TBMM’de gerçekleştirilecek “Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi” ile ilgili açıklama yaptı. Dönmez, “İnteraktif bir zirve yapmayı düşünüyoruz. Katılımcılar, sahip oldukları cep telefonundan bir uygulama ile panelistlere doğrudan soru yöneltebilecek” dedi. Komisyon Başkanı Fatih Dönmez, Başkanvekili Jülide Sarıeroğlu ve Komisyon Sözcüsü Büşra Paker ile birlikte 8 Mayıs’taki zirve hakkında bilgi vermek amacıyla medya mensuplarıyla buluştu. Toplantıda, komisyonun geçmişteki çalışmaları hakkında bilgi veren Dönmez, komisyonun ilk toplantısını 14 Ocak’ta yaptıklarını ve 17 Şubat’ta İstanbul Teknik Üniversitesi ile Koç Üniversitesini ziyaret ettiklerini hatırlattı. Dönmez, üniversitelerin yapay zeka alanında kendilerine sunulan olanakları sonuna kadar kullandığını ifade etti.

YAPAY ZEKA VE ETİK TEMASI

Dönmez, komisyonun 11 Mart’taki toplantısının “yapay zeka ve etik” temasıyla gerçekleştiğini belirterek, “Biz, işin başından beri insan odaklı bir yapay zeka ekosisteminin inşa edilmesini savunuyoruz” dedi. TBMM’de 8 Mayıs’ta yapılacak zirvenin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un himayesinde olacağını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da zirveye katılacağı bilgisini paylaştı. Zirvede beş panelin düzenleneceğine dikkat çeken Dönmez, ilk panelin “Yapay Zeka ve Siyaset” olacağını belirterek, “(Meclis’te) Gurubu bulunan siyasi partilerimizin yapay zekaya bakışını dinleyeceğiz” diye konuştu.

GELECEK SENARYOLARI VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

Dönmez, ikinci panelin “Yapay Zeka Hayatımızı Nasıl Değiştirecek? Yapay Zekaya Dair Gelecek Senaryoları” olduğunu ifade ederek bu konuda çalışma yapan kişileri dinleyeceklerini aktardı. Üçüncü panel “Yapay Zeka ve Hukuki Çerçeve ve Etik Düzenlemeler”, dördüncü panel ise “Yapay Zekanın İşgücü Piyasasındaki Etkileri ve Sektörler Uygulamaları” olacak. Dönmez, “Yurt içinden ve yurt dışından bu alanda çalışmaları olan kişileri dinleme fırsatımız olacak” dedi. Son panel ise “Yapay Zeka Ekosistemi” başlığıyla gerçekleştirilecek, Dönmez burada yapay zekayı sadece kullanan değil, üreten bir ülke olmayı hedeflediklerini vurguladı.

HAZIRLIK SEVİYELERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİSİ

Dönmez, komisyona gelen soruları yanıtlayarak, Türkiye’nin yapay zeka konusundaki hazırlık seviyelerine değindi. Dönmez, “Bu konuda dünya genelinde yapay zekaya hazırlık seviyeleriyle ilgili yapılmış çalışmalar var. Türkiye, bazı çalışmalarda 30’uncu, bazı çalışmalarda 50’nci seviyede. Bizim gördüğümüz, Türkiye çok kısa süre içerisinde ilk 20’ye girecek durumda” ifadelerini kullandı. Dönmez, yapay zekanın siyaseti nasıl etkileyeceğine dair soruya, “Bana göre etkilemeye başladı bile” yanıtını vererek, siyasetin teknolojik gelişmelerin dışında kalamayacağını belirtti.

TEHDİTLER VE FARKINDALIK

Yapay zekanın özellikle gençler açısından tehdit oluşturup oluşturmadığına dair soruya Dönmez, “Her teknolojinin bazı riskleri barındırdığına işaret ederek, bu teknoloji iyi kullanıldığında faydalı işler çıkartabileceği gibi kötüye kullanım risklerini de barındırıyor” dedi. Teknolojilerin yasaklanmasının doğru olmadığını belirten Dönmez, “Teknolojinin erken evrelerinde çok sıkı bir regülasyon, onun gelişmesine engel olabilir. Dengeli bir politika izlememiz gerektiği kanaatindeyim” şeklinde düşündüğünü dile getirdi.

HUKUKİ DÜZENLEME VE ÇERÇEVE METİNLERİ

Dönmez, yapay zekanın kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik adımlar atılabileceğinin altını çizerken, Türkiye’ye özgü bir model geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. “Orta vadede ihtiyaca göre regülasyon belirlenmesi daha doğru” diyen Dönmez, Avrupa Birliği’nin çerçeve metninin de kendileri için yol gösterici olabileceğini vurguladı. Dönmez, 8 Mayıs’taki zirvede bu konuların kapsamlı bir şekilde ele alınacağını ve katılımcıların cep telefonlarıyla panelistlere soru yöneltebileceğini belirtti. Toplantı, soru-cevap kısmının ardından basına kapalı olarak devam etti.