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Yapay Zekadan Daha Fazla Faydalanacağız

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YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI VE VERİMLİLİK ARTIRIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü’nün, kurumların yapay zekadan en üst düzeyde yararlanması için çalışmalar yaptığını ifade etti. Kacır, “Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız.” sözlerini kullandı.

SAHTE BELGELERİN TESPİTİNDE YAPAY ZEKANIN KATKISI

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in yapay zeka kullanarak “sahte belge düzenleme ve haksız iade talep etme riski yüksek mükellefleri tespit etme” konusunda TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattığını belirtti. Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü’nün, kurumların yapay zekadan en ileri biçimde yararlanması için geliştirdiği projeleri vurguladı.

TAKİP EDİLEN PROJELER VE TEKNOLOJİK GİDİŞAT

Kacır, geçmişteki TÜBİTAK yapay zeka çağrıları ile birlikte, firmaların ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapay zeka çözümlerinin Türkiye’de geliştirilmesi amacıyla 30 farklı alanda projelerin desteklendiğini açıkladı. Ayrıca, büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmaları için 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayar ARF’in devreye alındığını belirtti. Kacır, Avrupa’nın Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC JU) ile dünyanın sekizinci en büyük süper bilgisayarına erişim bulduklarını da sözlerine ekledi. “Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız.” değerlendirmesini yaptı.

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