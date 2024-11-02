Yapay Zekadan Daha Fazla Yararlanacağız

YAPI ZEKAYA YENİ DÜZENLEMELER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü’nün, kurumların yapay zekadan en yüksek düzeyde yararlanması için çaba harcadığını ifade etti. Kacır, “Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız.” şeklinde bir açıklama yaptı.

SAHTE BELGELERİN TESPİTİ

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “Sahte belge düzenleme ve haksız iade talep etme riski yüksek mükellefleri yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık” sözlerine atıfta bulunarak, yapay zeka çalışmalarına dair bilgiler aktardı. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü’nün kurumların yapay zeka potansiyelinden en üst düzeyde yararlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Kacır, şunları söyledi:

TÜBİTAK’IN DESTEKLEDİĞİ PROJELER

“Bugüne kadarki TÜBİTAK yapay zeka çağrılarımız ile firmalarımızın ve kamu kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin ülkemizde geliştirilmesi için 30 farklı alanda projeleri destekledik. Büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarında kullanılmak üzere 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF’i devreye aldık. Üyesi olduğumuz Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC JU) ile dünyanın 8’inci süper bilgisayarına erişim imkanı bulunuyor.” Kacır, pek çok alanda verimlilik artışı sağlayan yapay zekadan daha fazla faydalanacaklarını vurguladı.