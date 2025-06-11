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Yapay Zekalı Robot 4S Mağazası Açılıyor

DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKALI ROBOT MAĞAZASI AÇILIYOR

Dünyanın ilk yapay zekalı robot 4S mağazasının Çin’in başkenti Pekin’de açılacağı açıklandı. Bu mağaza, 2025 Dünya Robot Konferansı’nın gerçekleşeceği 8-12 Ağustos tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açacak. Mağaza, Pekin’deki Yizhuang bölgesinde yer alan Pekin Robot Endüstri Parkı’nda inşa ediliyor.

YENİLİKÇİ SATIŞ VE HİZMET ANLAYIŞI

Yapay zekalı robot 4S mağazasının, yapay zekalı robotlara odaklanarak satış işlemleri, yedek parça temini, satış sonrası hizmetler ve bilgi geri bildirimini yenilikçi bir biçimde bir araya getireceği bildiriliyor. Mağaza, senaryo temelli sergileme, sürükleyici etkileşim, standartlaştırılmış teslimat ve kesintisiz satış sonrası hizmet gibi çok yönlü işlevler sunuyor.

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