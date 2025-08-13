Yapı Denetim, Depremin İlk Savunma Hattıdır

DEPREM SONRASI YAPI DENETİMİ TOPLANTISI

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği (YDKB), Sındırgı merkezli deprem sonrasında Balıkesir’de bir araya geldi. YDKB Başkanı Ramazan Fırat Toraman, yapı denetim firmalarıyla yaptığı toplantı öncesinde, “Yapı denetim, depremin ilk savunma hattıdır” şeklinde bir açıklama yaptı. Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından YDKB, Balıkesir’de toplandı. Gün içerisinde hasar tespit çalışmaları için Sındırgı’da bulunan yapı denetim firmaları akşam bir araya geldi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Toplantıda açıklamalarda bulunan YDKB Başkanı Ramazan Fırat Toraman, “Sındırgı ilçemize gittik. Sındırgı merkezli depremden dolayı hasar tespit koordinasyon çalışmalarında yer aldık. Amacımız elbette ki hasar tespitleri yaparak şehrin kültürel yapısına bir an önce ulaşmasına yardımcı olmak, halkımızın mağduriyetlerini gidermek.” dedi. Tüm hasarlı yapıları tespit edip gerekli işlemleri uygulamak ve şehri eski yapısına kavuşturmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Toraman, “Yapı denetiminin ne kadar iyi bir sistem olduğunu her deprem sonrası bir kez daha görüyoruz. Kahramanmaraş depreminden, İstanbul’a, şu an Balıkesir Sındırgı merkezli depreme kadar bunu gözlemliyoruz.” şeklinde konuştu.

YAPI DENETİMİNİN ÖNEMİ

Kahramanmaraş depreminde yapılan incelemelerde yıkılan binaların yüzde 98’inin yapı denetimi hizmeti almamış binalar olduğunu belirten Toraman, bazı illerde bu oranının yüzde 100’e ulaştığını bildirdi. “Şanlıurfa, Gaziantep gibi yerlerde yapı denetimi uygulanan hiçbir bina yıkılmadı. Balıkesir’de de şu an görülen yapı denetimli binalarda bir sıkıntı yok.” dedi. Yapı denetim olarak bağımsız denetim gerçekleştirdiklerini ve inşaat süreçlerinin her aşamasını takip ettiklerini ifade eden Toraman, “2011 yılında yasalarla zorunlu hale gelen yapı denetimi, 2019’dan itibaren havuz sistemiyle bağımsızlığını kazandı.” diye ekledi.

Toraman, “Yani beton dökmeden önce demiri, sıva yapılmadan önce duvarı, çatı inşa edilmeden önce iç sistemleri denetleyen bir mekanizmayız. İnşaat süreçlerinde bir kısmı tamamlandığında bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz veya projeye uygunluk yoksa dur diyen mekanizma biziz.” sözleriyle denetim sisteminin işleyişini açıkladı. “Yapı denetim, depremin ilk savunma hattıdır. Halkımız, geleceğimiz için sahadayız ve olmaya devam edeceğiz. Bağımsız denetim önünün açılması ve yönetmeliklerle yapı denetim sisteminin başarısını artırmak istiyoruz.” şeklinde son sözlerini tamamladı.