Yapı Denetim Firmaları Bir Araya Geldi

YAPI DENETİM FİRMALARI BİR ARAYA GELDİ

Elazığ’da hizmet veren yapı denetim firmaları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Elazığ Şube Başkanı Hakan Gülnar ve aktif olarak faaliyet gösteren yapı denetim firmaları, hizmet kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan ve yakında uygulanmaya başlanacak “demir izleme sistemi” hakkında bir toplantı düzenledi.

DESTEĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Elazığ Şube Başkanı Hakan Gülnar, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’ın her zaman yapı denetim firmalarının yanında olduğunu belirtti ve kendisine teşekkür etti. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Mimar-Mühendisler 10. Gurup Meslek Komitesi Başkanı Nurettin Parlakyıldız, yapılan toplantının sektördeki sorunların çözümü için önemli bir adım olduğunu ve yeni uygulamalar hakkında bilgi sağlandığını ifade etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, toplantının inşaat sektörünün önemli bir paydaşı olan yapı denetim firmaları için hayırlı olmasını diledi. Mevcut yasa ve yönetmeliklerle beraber uygulamaya girecek yeni maddelerin firma yetkilileriyle paylaşılmasının önemine değinen Başkan Alan, toplantıya katılan firma yetkililerine teşekkür etti.