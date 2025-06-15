Yapı denetimi, güvenlik için önemlidir

YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YENİ UYGULAMALAR

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği (YDKB) Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, 12 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapı denetim sektöründe uygulamaya alınan pek çok yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Toraman, “Yapı denetim sektörü, deprem başta olmak üzere birçok afete karşı halkın güvenliğini sağlayan birinci savunma hattıdır. Bu sistemin işleyişi, hem teknik hem hukuki hem de mali yönden adaletli olmak zorundadır. 12 Haziran’da yapılan değişiklikler, bazı alanlarda olumlu adımlar içerse de uygulamada aksaklıklar doğurmaya açık” diye konuştu.

YDKB’NİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Yapı denetim sektöründe yaşanan bu değişiklikler, YDKB Genel Merkezi tarafından 13 Haziran’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda masaya yatırıldı. Bu toplantıda, yönetmelikteki maddeler tek tek sıralanarak değerlendirme yapıldı.

YENİ DÜZENLEMELERİN ÖNEMİ

Yönetmelikle iş fesih süresi 6 aydan 3 aya indirildi. Daha önce inşaat çalışmaları 6 ay boyunca başlamazsa sözleşme feshi gündeme gelirken, yeni düzenleme ile bu süre 3 ay olarak belirlendi. Böylece, denetim firmalarının askıda kalan projelerle olan ilişkisini sonlandırması daha kolay hale geldi. Ayrıca, önceki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte hizmet bedelleri artık her yıl TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre otomatik olarak güncellenecek. Bu güncellemeler, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

BİRİM FİYATLAR VE KÜÇÜK ÇAPLAR, YENİ HAKLAR

Yönetmelik kapsamındaki güncellemelerle birlikte hem birim fiyatlar hem de katsayı oranları güncellendi. Mevcut projeler için güncel birim fiyatlar, yeni projeler içinse yeni birim fiyatlar ve katsayılar uygulanacak. Ayrıca, 500 metrekareye kadar olan yapılarda firma seçim serbestisi tanındı. Yapı sahipleri, denetim firmalarını seçme hakkına sahipken, bu durum sektörde kontrolsüzlük riski doğurduğu yönünde tartışmalara sebep oldu.

ONAYLI SIRA SİSTEMİ VE ELEKTRONİK GÖREVLENDİRMELER

Yeni yönetmelik ile büyük çaplı projelerde, yapı sahibi ve denetim firması arasındaki ilişki, sistematik bir düzene kavuşturuldu. 500 metrekarenin üzerindeki projelerde yapı ruhsatı başvurusunda bulunan yapılar, sırayla otomatik olarak belirlenmiş denetim firmalarına yönlendirilerek teklif alınacak. YDKB toplantısında, bu sistemin amacının tarafların iradesini koruyarak yapı sahibine belli bir seçim hakkı tanımak olduğu ifade edildi, ancak uygulamanın bağımsız denetimi zayıflatabileceği yönünde endişeler dile getirildi.

İLLER ARASI FAALİYETLER VE KEFALLET SİGORTASI

Yapı denetim kuruluşlarının faaliyet alanı yalnızca merkez ilden ibaret kalmayacak. Belirli kriterleri sağlayan denetim firmalarının diğer illerde de çalışabilmesi sağlandı. Ayrıca, banka teminatı yerine sigorta şirketlerinden alınan kefalet senetleri de teminat olarak kabul edilecek.

CEZALAR VE GÜÇLENDİRME PROJELERİ

Denetim firmalarının görevlerini yerine getirmemesi durumunda fesih sebebi oluşabileceğiyle ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Ayrıca, güçlendirme projelerinde hizmet bedelinin kriterleri netleştirildi. Yapı ruhsatı alındıktan sonra değişiklik halinde sadece kalan alan üzerinden ücrete tabi olma durumu da getirildi.

YDKB’DEN SÜREÇ TAKİBİ

YDKB Genel Başkanı Toraman, yapılan bu değişikliklerin sahadaki etkilerini izlemek amacıyla YDKB Genel Merkezi olarak sürekli analiz yapacaklarını belirtti. Toraman, “Yapı denetim sektörü, deprem başta olmak üzere birçok afete karşı halkın güvenliğini sağlayan birinci savunma hattıdır. Bu sistemin işleyişi, hem teknik hem hukuki hem de mali yönden adaletli olmak zorundadır” ifadesini kullandı. Toraman, yeni yönetmelik ve sistemin daha maliyet kontrollü, daha çok denetlenen, ancak daha fazla sorumluluk yüklenen bir yapıya evrildiğini belirtti.