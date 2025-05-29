Yapı Kredi, 1,165 Milyar Dolar Kredisi Sağladı

Yapı Kredi, yılın ilk altı ayında 28 ülkeden 55 bankanın katılımıyla birlikte 1,165 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temelli bir sendikasyon kredisi sağlamış durumda. Yapılan açıklamaya göre, bu işlem, bankanın tarihteki en yüksek katılımcı sayısıyla gerçekleştirilen işlem olma özelliği taşıyor. Ayrıca, 2018 Mayıs’tan bu yana gerçekleşen 2 yıl vadeli ilk sendikasyon kredisi niteliğini de taşıyor. Yapı Kredi’nin sunduğu sürdürülebilir sendikasyon kredisi, 367 gün vadeli olarak 466 milyon dolar ve 407,45 milyon avroluk, ayrıca 734 gün vadeli olarak 237,5 milyon dolarlık üç ayrı dilimde yapılandırılmıştır. Kredinin maliyetleri ise 367 gün için SOFR + yüzde 1,60 ve Euribor + yüzde 1,35, 734 gün için ise SOFR + yüzde 2 olarak belirlenmiştir.

SENDİKASYON KREDİSİNİN KOORDİNATÖRLERİ

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlük görevini Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Emirates NBD ve Mizuho üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü de First Abu Dhabi Bank, ING, Standard Chartered Bank ile Sumitomo Mitsui Banking Corporation yapmaktadır. Aracılık görevi ise Abu Dhabi Commercial Bank tarafından yürütülmektedir. Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün’ün açıklamalarında, finansal kaynakların çevresel ve toplumsal yarar yaratacak alanlara yönlendirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor.

GELECEK HEDEFLERİMİZ

Erün, küresel düzeyde yaşanan ekonomik, çevresel ve toplumsal dönüşümlerin finans sektörüne daha fazla sorumluluk yüklediğini vurguluyor ve aşağıdaki ifadeleri ekliyor: “Yapı Kredi olarak, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Yaratılacak uzun vadeli değer ile ilgili 1,165 milyar dolarlık bu sendikasyon kredisi, vizyonumuzun güçlü bir yansıması oldu. Ayrıca, bankamızın şu ana kadar gerçekleştirdiği en yüksek katılımcı sayısına sahip sendikasyon kredisi olmasının, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha gösterdiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yatırımları desteklemeye devam ederek, ülkemizin ve dünyanın ortak geleceğine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”