Yapı Kredi, 500 Milyon Dolar Tahvil İhracı

YAPI KREDİ TAHVİL İHRACI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda ilave ana sermayeye dahil edilebilen nitelikte 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, başarılı bir şekilde tamamlanan bu işlem için yatırımcılardan 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Tahvil ihracı sürecinde Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, JP Morgan, Mizuho ve Standard Chartered’dan oluşan bankalar grubu yer aldı.

PİYASALARDAKİ GÜÇLÜ KONUMU GÜÇLENDİRİYOR

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bu işlem ile Türkiye’nin ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni yeniden teyit ettiklerini belirtti. Erün, 2025’te birçok başarılı uluslararası işleme imza attıklarını vurguladı. “Yılın ilk yarısında tarihlerinin en yüksek katılımcılı sendikasyon kredisini gerçekleştirdik.” sözleriyle dikkat çeken Erün, dolar bazında 1,2 milyar dolarlık bir işlemi hayata geçirdiklerini de belirtti. Bunun yanı sıra, mart ayında 500 milyon dolarlık eurobond ihraçları ile finansman kaynaklarını çeşitlendirdiklerine de işaret etti.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARDAN YOĞUN TALEP

Erün, haziran ayında 5 farklı yatırımcı ile, 5 ile 7 yıl vadeler arasında 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemini başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Yurt dışı piyasalarında Türkiye’yi başarıyla temsil ettiklerini belirten Erün, “500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracımıza uluslararası yatırımcılardan gördüğümüz yoğun talep, ülkemize ve Bankamıza duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu” dedi. Bu işlemlerle hem sermaye yapılarını güçlendirdiklerini hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumlarını bir kez daha vurguladıklarını kaydetti.

UZUN VADELİ BÜYÜME STRATEJİSİ

Finansal istikrarı destekleyen ve uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeye yönelik işlemlerin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyleyen Erün, Yapı Kredi olarak müşterilere en yenilikçi çözümleri sunmayı sürdürürken uluslararası standartlarda değer yaratarak bir adım önde olmaya devam edeceklerini vurguladı.