Yapı Kredi, Alacakları Satışa Çıkardı

SATIŞ İŞLEMİ ONAYLANDI

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bu satış işlemi 13 Kasım 2024 tarihinde yönetim kurulu kararıyla onaylanıyor. Bankanın 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla tahsili gecikmiş alacak olarak kaydına geçen bu tutarın satışı, belirli varlık yönetim şirketlerine gerçekleştiriliyor.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ AÇIKLANDI

Satış yapılan varlık yönetim şirketleri ise şunlardır: Denge Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş., EPS Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., GSD Varlık Yönetim A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Pozitif Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Kaynak: cnbce.com