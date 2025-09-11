Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

YENİ SANAT SEZONU VE ANLATILAR

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” adlı yeni programıyla sanat sezonunu karşıladı. Hafıza ve anlatıyı merkeze alan bu program, Yapı Kredi Galeri Direktörü Didem Yazıcı ve Küratör Zehra Begüm Kışla tarafından hazırlandı. Yerleştirme, video ve performans sergileyen etkinlik, Yapı Kredi Yayınları Kitabevi, Portiko alanı ve Loca’nın yanında Frankeştayn Kitabevi’nde de izlenebiliyor. Program, kişisel arşivler, hikayeler ve sözlü tarih ile şekillenerek galeri mekanının dışına taşınıyor.

İSTİKLAL CADDESİ’NE SANAT ÜFLEMEK

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen, yapılan işlerden duydukları heyecanı dile getirerek, “Yine heyecan dolu bir işe giriştik. Sergi alanlarının dışına taşan bir gösterimle karşınızdayız” şeklinde konuştu. Güngen, müzelerin ve galerilerin dışındaki kentsel alanda da sanatı ziyaretçilerle buluşturmanın önemine dikkat çekti. “Yolu bir şekilde İstiklal’den geçenleri sanata maruz bırakmayı amaçlıyoruz,” diyerek, İstanbul’un sanatla dolu haraketli yapısından ve bu mekanla kurulan ilişkilere değindi.

BAHARIN DUYGUSU VE ANLATILARI

Didem Yazıcı ise baharın getirdiği neşe ve mutluluğa dikkat çekerek, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” sorusunun tüm bu hisleri yansıttığını vurguladı. “Eylül ayı, geçmişe dair birtakım duyguları hatırlatıyor,” diyen Yazıcı, programda yer alan sanatçıların kişisel hafızalarından yola çıkarak oluşturdukları eserlerin önemine değindi. “Bu bina çok özel bir anlama sahip ve üretimlerle dışarı taşmayı hedefliyoruz,” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR VE SANATTA GEÇİŞKENLİK

Programda sanatçı Özlem Sarıyıldız’ın göçmenlerle gerçekleştirdiği röportajlardan esinlenmiş “yazı sanatı” yerleştirmesi önemli bir yer tutuyor. Yazıcı, “Bu cümleler göçmenlerin deneyimlerini sunuyor,” diyerek, göç ve göçmenliğin günümüzdeki anlamına dikkat çekti. Yapı Kredi Galeri Küratörü Zehra Begüm Kışla ise programın “çatlaklardan sızan ve yayılan bir yöntemle” şekillendiğini aktararak, hafızamızın tarih anlatısından nasıl ayrıştığını vurguladı. Kışla, Gülhatun Yıldırım’ın “Tıpkı Eskisi Gibi” çalışmasının da bu bağlamda yer aldığını ifade etti.

MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Kışla, programda yer alan Radio Alhara’nın canlı müzik yayınına ilişkin, “Sanat gündelik hayatımızın içinde,” diyerek, bu etkileşimin önemini vurguladı. Radio Alhara’nın Kovid-19 sonrası Filistin’den yayın yapan bir çevrim içi radyo olduğunu hatırlatan Kışla, müziğin iyileştirici gücüne inandıklarını vurgulayarak dinleyicilere bunu denetim teklifinde bulundu.

Programda pek çok sanatçının eserleri, hafızanın çeşitli boyutlarını keşfederken 15 Şubat 2026’ya kadar ziyaret edilebilecek. Özlem Sarıyıldız’ın yerleştirmesi, Sara Rajaei’nin “Şairler Kenti” videosu ve diğer sanatçıların eserleriyle zenginleşen etkinlik, kişisel hikayelerin öne çıktığı bir sergi haline geliyor. Tüm bu eserler, farklı anlatıların keşfedildiği ve sembollerin ön plana çıktığı bir deneyim sunuyor.