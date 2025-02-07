Yapı Kredi, Vakıfbank’ı Portföyden Çıkardı

YATIRIM RAPORU DETAYLARI

Yapı Kredi Yatırım, Vakıfbank’ı model portföyünden çıkarma kararı aldı. Yapılan açıklamada, “Vakıfbank’ı Model Portföyümüzden güçlü performansı sonrası kar realizasyonu doğrultusunda çıkartıyoruz.” ifadesine yer verildi.

VAKIFBANK’IN PERFORMANSI

Vakıfbank, model portföye 24 Nisan 2024’te eklendikten sonra BIST-100 endeksine göre %42 daha iyi bir performans sağladı. Aynı dönemde XBANK endeksinin de %22 üzerinde bir performans gösterdi. Banka, 2025 yılının başından itibaren ise XU100 endeksinin %9 üzerinde bir performans sergiledi. Bu ajanda içerisinde XBANK’a göre %8 daha olumlu bir duruş sergiliyor.