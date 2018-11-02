Yapı Kredi’den şok Ahmet Kural kararı

Şarkıcı Sıla ile ünlü oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavga sonrası Kural’ın çalıştığı Yapı Kredi’den açıklama geldi.

Yapı Kredi’den kurumun reklamlarında oynayan Ahmet Kural ile ilgili bir açıklama geldi. Banka, Kural ile çalışmayacağını duyurdu.

Yapı Kredi tarafından yapılan Ahmet Kural açıklaması şöyle;

“Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip etmekteyiz.

Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların bankamızın etik anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir.

Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle, ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nijai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bununla birlikte, mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile olan iş birliğimize devam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı olarak, iletişim çalışmalarımız da dahil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz.”

HÜRRİYET