Yapı Malzemelerinde Kapsamlı Denetim Yapıldı

ŞOK DENETİM UYGULAMASI

Kocaeli’de yapı malzemeleri üreticilerine yönelik yapılan denetimde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yıldız Entegre fabrikasında incelemelerde bulundu. Ekipler, üreticilerden numuneler alarak bu numunelerin laboratuvara gönderileceğini ve standartlara uygunluklarının kontrol edileceğini belirtti.

DENETİM DETAYLARI VE AMACI

Denetimlerin öncüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, “Merkezle birlikte birleşik denetlemeleri 81 ilde sürdüreceğiz. Yapı malzemeleri alanındaki denetlemeler, bakanlığımız bünyesinde gerçekleştiriliyor. Bu sene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatlarıyla farklı bir denetim usulü uyguluyoruz.” dedi. Erenler, bu denetimde hafif çelik malzeme üzerine odaklandıklarını ve bu ürünlerin mal güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Numunelerin test sonuçlarına göre gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

YILDIZ ENTEGRE’YE YÖNELİK ENGELLEME

Ancak, denetim uygulaması sırasında Yıldız Entegre firmasının yetkilileri, basın mensuplarının görüntü almasına engel oldu. Bu durum, şirketin denetim sürecine karşı nasıl bir tutum sergilediği ile ilgili soruları gündeme taşıdı. Denetimlerin 81 ilde devam edeceği ifade edildi.