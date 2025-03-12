Yapıcıoğlu’ndan Terörsüz Türkiye Hedefi Açıklaması

Türkiye VE BÖLGE SİYASETİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gazeteci Neşe Berber ile gerçekleştirdiği canlı yayında Türkiye’nin siyasi atmosferini değerlendirdi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ele alan Yapıcıoğlu, “‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair düşüncelerini dile getirerek, “Terörsüz, şiddetsiz, kavgasız, gürültüsüz bir Türkiye hedefi uğrunda gayret göstermeye, cenk etmeye, çaba sarf etmeye değer bir hedeftir. Mutlaka gerçekleşmesi gereken bir hedeftir. Bu yönde ortaya konan bütün çabalar da değerlidir.” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET VE TERÖRÜN TERCİH EDİLMEMESİ GEREKİYOR

Yapıcıoğlu, devamında, silah, şiddet ve terörün hak arama yöntemi olamayacağını vurguladı. “Bu yöntemlerin asla ve asla tercih edilmemesi gerektiğini, başından beri dile getiriyoruz. Siyasi parti kurduğumuz günden bu yana sürekli tekrar ediyoruz. İnşallah bu hedef gerçekleşir.” dedi. Yapılan çağrıların amaca ulaşıp ulaşmayacağının zamanla görüleceğini belirten Yapıcıoğlu, herkesin sorumluluk alarak bu hedefe ulaşmak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

MEMLEKET MESELESİ OLARAK GÖRÜLMELİ

Yapıcıoğlu, toplumun her kesiminin, kendi grup ya da partilerinden bağımsız bir şekilde, bu milli meseleye destek vermesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, içeride birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Ne derseniz… Türkiye’de bir kucaklaşma, kardeş olduğumuzun şuurunun güçlendirilmesi diyelim biz de buna” ifadesini kullandı. Kardeşliğin tekrar tesis edilmesi ve bozulan yönlerin onarılması konusunda umutlu olduğunu belirten Yapıcıoğlu, “İnşallah güzel yarınlar hepimizi bekliyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.