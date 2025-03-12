Yapıcıoğlu: “PKK-Esad İlişkileri Bir Sır Değil”

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gazeteci Neşe Berber’in programında Türkiye’nin gündem konularına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Siyasi yapıdan Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda açıklamalar yapan Yapıcıoğlu, özellikle PKK’nın Esad rejimiyle olan ilişkilerini öne çıkardı. PKK’nın Esad ailesi ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Yapıcıoğlu, “PKK’nın Esad ailesi ile ilişkilerinin iyi olduğu bir sır değil” dedi. Suriye’de yeni bir iç savaşın, durumu daha da kötü hale getirebileceğini vurguladı.

FARKLI ETNİK VE İNANÇ GRUPLARININ BİRLİKTE YAŞAMALARI GEREKİYOR

Bölgedeki farklı etnik ve inanç gruplarının beraber yaşamayı öğrenmesi gerektiğine dikkat çeken Yapıcıoğlu, aksi taktirde Suriye’nin bir daha toparlanamayacağına değindi. Yapıcıoğlu, Türkiye’deki siyasi çekişmelere de dair görüşlerini dile getirdi ve bu bağlamda CHP’nin tutumunu eleştirdi. CHP’nin ideolojisinin Türkiye’ye zarar verdiğini söyleyen Yapıcıoğlu, “CHP’nin ideolojisi Türkiye’ye çok çektirmiştir” ifadesini kullandı. Ayrıca, anayasanın kutsal bir metin gibi savunulmasını eleştirdi.

KEMALİZM VE ANAYASA TARTIŞMALARI

Kemalizm’in askerî darbelerle ilişkili olabileceğini belirten Yapıcıoğlu, anayasa tartışmalarında daha açık ve esnek bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. CHP’nin Atatürk’ü siyaseten kullandığını öne süren Yapıcıoğlu, anayasa değişikliklerine yönelik tartışmalarda, ideolojik bir direnç gösterildiğini ifade etti. “Anayasa kutsal bir metinmiş ve dokunulamazmış gibi bir savunma pozisyonuna giriyorlar” dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDDİALARINA YANIT

Zekeriya Yapıcıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialara da açıklık getirdi. Partisinin herhangi bir kongre masrafının belediye tarafından karşılandığının ispat edilmesi durumunda HÜDA PAR’ı kapatacağını söyledi. Bu açıklama, konunun ciddiyetine yönelik bir yanıt niteliği taşıyor.