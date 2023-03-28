Yapılandırma başvurular ne zaman başlayacak?

Yapılandırma başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

1 trilyon 300 milyar borcun yapılandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılandırma kanunu ile milyonlarca vatandaşın borçlarına uygun ödeme imkanı sunuluyor. Hedef, 1 trilyon 300 milyar borcun yapılandırılması. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

1 trilyon 300 milyar liralık borcun yapılandırılması öngörülüyor. 13 kurumun alacakları kapsam dahilinde…

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, “Kanunun yürürlüğe girmesi başvurularının yapılması için yeterli değil. İlgili kurum ve kuruluşların da tebliğlerini yayınlaması gerekiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük İdaresi, Gelir İdaresi Başkanlığı buna ilişkin olarak gerekli tebliğleri yayınladı” dedi.

Başvurular kademeli alınıyor

Yeni hafta itibarıyla dava, inceleme ve tarhiyat aşamasında olan yapılandırma başvuruları başladı.

Matrah, vergi artırımı ve işletme kayıtlarının düzenlenmesine ilişkin başvuruların sitemde henüz hazır olmadığını belirten Tolu, “Kademeli başvuruların alınması söz konusu. Nisanın ilk hafta sonu itibarıyla bütün başvuruların alınması gibi bir sonuca ulaşılabilecek” dedi.

Borç yapılandırmasında son tarih

Vergi borçları 31 Aralık 2022’den önce olanların başvuruları da alınıyor.

Başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemelerinin de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bağlı bulunulan vergi dairesine de başvurulabiliyor.