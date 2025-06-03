Yapıların Deprem Performansı Anlık İzleniyor

DEPREM PERFORMANSI ANALİZİ YAPAN YENİ SİSTEM

Kocaeli’deki Bilişim Vadisi’nde geliştirilen “binaların deprem performansını analiz eden sistem” ile 8 ilde 21 yapının hareketi anlık olarak izleniyor. 1,5 yıl önce kurulan firma, binaların deprem performansının birkaç dakikada analiz edilmesini ve afet sonrası hızlı karar alınmasını sağlayan “Yapısal Sağlık İzleme Sistemi” geliştirmeye karar verdi. Bu süreçte ivmeölçerler, eğim sensörleri, açı ölçerler ve çatlak izleme cihazları kullanarak binaların gerçek zamanlı durumunu tespit eden bir platform hayata geçirildi. Binaların çeşitli noktalarına yerleştirilen sensörler aracılığıyla yapısal hareketleri anlık olarak izleyen sistem, deprem sonrası 3 ila 5 dakikada binanın kullanılabilirlik durumunu analiz ederek raporlayabiliyor.

GERÇEK ZAMANDA ANALİZ VE RAPORLAMA

Sistem, kurulu olduğu yapının katlar arası öteleme davranışları, kolon eğrilikleri ve titreşim periyotları gibi birçok parametreyi ölçüyor. Geleneksel yöntemlerde günler sürebilecek analizleri tamamen otomatik ve kısa sürede tamamlayan sistem, 8 ilde okul, rezidans ve fabrika gibi 21 farklı yapıda aktif bir şekilde kullanılıyor. Bilişim Vadisi’ndeki 22 katlı idari binada geçen yıl kurulan sistem sayesinde, 23 Nisan’da Marmara Denizi’nde, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında binadan anlık veriler toplandı.

SİSTEMİN FONKSİYONLARI VE TESTLERİ

Struct Health Genel Müdürü Volkan Ergen, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirterek, deprem anında yapıların performansını ölçebilen ve bunu anlık olarak raporlayabilen bir platform geliştirme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Binalara yerleştirilen sensörler vasıtasıyla ivme, açı ve deformasyon gibi verilerin platforma anlık olarak aktarıldığını dile getiren Ergen, deprem öncesi ve sonrası durumları karşılaştırarak birçok parametreyi analiz ettiklerini ve otomatik olarak bina performans raporları oluşturduklarını kaydetti. Geliştirdikleri sistemi insanların kalp sağlığını ölçmek için kullanılan EKG’ye benzeten Ergen, “Biz de binanın farklı noktalarına sensörler yerleştiriyoruz. Bu sensörler, insanın kalp ritminin dinlenilmesi gibi yapının ritminin dinlenilmesini sağlıyor.” dedi.

MODERN TEKNOLOJİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Sistemin Bilişim Vadisi’nde 1 yıl önce uygulamaya geçirildiğini paylaşan Ergen, “23 Nisan’daki İstanbul depreminde başarılı bir testten geçti. Tüm parametrelerin deprem performansı açısından uygun olduğunu ölçtük ve bunu raporladık. Bununla alakalı bir puanlama sistemi geliştirdik. Her parametre için 10 üzerinden 10 değerini Bilişim Vadisi yüksek katlı binası almış oldu. Bu anlamda deprem performansı ‘mükemmel’ seviyede gerçekleşti.” diye belirtti. Sistemin birçok binayı aynı anda izleyebildiği ve depremden hemen sonra rapor üretebilme yeteneğine sahiptir. Ergen, “Depremden sonra yalnızca 3 ila 5 dakikada yapının durumu hakkında rapor sunabiliyoruz. Bunu da birçok bina için, onlarca, yüzlerce bina için yapabiliyoruz.” ifadesini kullandı.

ZAMANDA VE MALİYETTE TASARRUF

Ergen, sistemin özelliklerine değinerek, “Normalde geleneksel sistemde yapıların yanına gidilip hasar tespiti çalışmaları başlatılır ve artçı sarsıntılar olduğunda tekrar başa dönülebilir. Buradaki zaman kaybını en aza indiriyoruz. Burada bir öncelik sıralaması yapıyoruz ve karar vermeye yardımcı veri üretmiş oluyoruz. Klasik sistemde cihazın başına gidip, cihazdan veri alıp, alınan veriyi bilgisayarda analiz edip, sonuçların aktarılması gerekiyor. Burada 2, 3, 5, 10 gün gibi süreler geçiyor ama biz bunu tamamen otomatik hale getirdik. Böylece hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlamış olduk.” diye ekledi.

Ergen, sistemin yaklaşık 500 yıl önce Mimar Sinan’ın camilerde kullandığı teknolojinin gelişmiş versiyonu olduğunu, şu anda sistemin 8 ilde 21 farklı türde yapıda kurulu olduğunu söyledi. Aktif bir şekilde çalıştığını ve platforma veri gönderdiğini belirten Ergen, yurt içinde sınırlı kalmamak ve çözümlerini öncelikli olarak depreme yatkın ülkelerde sunmak istediklerini vurguladı. Ergen, Bilişim Vadisi’nde yer almanın AR-GE işbirlikleri, test sahaları ve yatırımcı erişimi açısından büyük avantaj sağladığını sözlerine ekledi.