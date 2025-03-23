Yapraklı’da Çıkan Arazi Yangını Söndürüldü

YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde bir alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Yapraklı köyüne bağlı Şeyhosman köyünde bulunan bir arazide henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürdü. Yangınla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.